Pourquoi Pat Emond émerveille à la bande

C’est presque une anomalie... Ge/Servette qui reçoit Berne (8e) en leader après 34 journées de championnat, c’est un peu le monde à l’envers. Seulement voilà, les Aigles ont mis la ligue sens dessus dessous. Avec le culot de leur jeunesse, certes, mais aussi et surtout grâce au travail de fourmi fourni par chacun. De Jimmy le «chef mat» historique à Deniss Smirnovs, l’étoile montante, en passant par un quatuor d’étrangers aussi impliqué qu’inspiré, chacun contribue à la belle escalade vers les sommets.

L’histoire écrite aux Vernets trouve un joli écho dans tout le pays. On s’intéresse à ces Aigles qui jouent sur un nuage. Et on s’intéresse forcément à celui qui avait été accueilli avec davantage de haussements d’épaules et de sourcils que de haussements de pouce.

Tömmernes sous le charme

Et pourtant, depuis qu’il a pris place sur le banc de Ge/Servette, Pat Emond émerveille. Mais quel est donc le secret de ce coach qui a réussi le grand saut des juniors à l’élite comme si de rien n’était? «Pour nous, les joueurs, ce n’est pas une surprise que de le voir réussir son adaptation, résume Arnaud Jacquemet. Il a eu du succès chez les juniors Élite et c’est tout sauf anodin. On ne remporte pas deux titres par hasard. Sur le plan tactique, les schémas de jeu, les plans de match, il n’y a pas de différence fondamentale. C’est surtout dans sa relation avec les joueurs qu’il a dû s’adapter. Mais dès qu’il s’est présenté devant nous, il a été à l’aise et son discours, clair, a trouvé preneur.»

Henrik Tömmernes, le ministre de la défense, est lui aussi tombé sous le charme de son nouvel entraîneur, le troisième en trois ans en ce qui concerne le Suédois. Après Craig Woodcroft et Chris McSorley, il a découvert la méthode Pat Emond et il vit du coup sa meilleure séquence en Suisse sous les ordres du Québécois. «C’est quelqu’un qui connaît parfaitement le hockey et qui a été un excellent joueur, dit-il. Il a donc cette sensibilité du jeu. Ce qui me frappe le plus, et c’est aussi ce qu’il transmet au groupe, c’est son calme.»

Profil particulier

L’intéressé en rigole. «Cela n’a pas toujours été le cas, mais j’ai appris à être moins émotif. J’ai surtout appris à tourner ma langue sept fois dans la bouche avant de parler. On est rarement bon quand on s’exprime trop sur le vif.» Sur le banc, derrière ses joueurs, il dégage une vraie sérénité qui ne rime pas avec passivité. Rien à voir avec l’attitude parfois surréaliste que pouvait adopter un Craig Woodcroft, qui semblait inerte, absent. Pat Emond communique avec justesse. «Il est capable d’expliquer les choses sans crier même après une erreur, sourit Simon Le Coultre. Pour un jeune joueur, c’est hyperimportant. On sent qu’il a du vécu avec les juniors et qu’il sait y faire.»

«Il a une connaissance immense de ce sport et une vision très pointue du jeu» Simon Le Coultre Défenseur de Ge/Servette

À 54 ans, Pat Emond est un néophyte (qui n’en est pas vraiment un, en réalité) au profil très particulier. Il a connu le jeu d’avant pour mieux aborder le jeu de maintenant. «Il a une connaissance immense de ce sport et une vision très pointue du jeu, estime Simon Le Coultre. Avec lui, on joue un hockey très moderne où chaque joueur est impliqué tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Il n’interdit à personne d’aller marquer un but.» La mise en place de ce système de jeu a généré quelques inquiétudes cet été. «On soigne particulièrement la relance avec des petits jeux, souligne Arnaud Jacquemet. Et c’est vrai que cette façon de faire génère un peu plus de déchets. Une fois réglés certains petits détails, tout s’est mis en place et c’est désormais un vrai plaisir que de jouer ainsi.»

Pas le fruit du hasard

Pat Emond pourrait bomber le torse. Mais le bonhomme est plutôt du genre modeste. «Je ne prétends rien, dit-il. je fais juste mon boulot. Et j’ai aussi la chance d’être dans une équipe qui fonctionne à merveille. Il ne faut pas avoir peur de s’entourer des bonnes personnes. C’était ma volonté, dès le départ, d’avoir un groupe avec moi. Le job d’entraîneur est devenu tellement pointu et spécialisé qu’il ne peut pas être effectué par une seule personne. Avec Jan Cadieux, Louis Matte et Sébastien Beaulieu, nous formons une équipe soudée et complémentaire. Si je n’arrive pas à faire passer un message à un joueur, Louis ou Jan y parviendront peut-être.»

Cette fine équipe semble faire tout juste. Chaque temps-mort, chaque réaménagement tactique, chaque changement de ligne est judicieux. Et si Genève Servette reçoit Berne sans trembler, en leader, c’est tout sauf le fruit du hasard.

Et encore moins une anomalie.