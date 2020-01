Pat Emond: «Certains de mes joueurs doivent se regarder dans le miroir»

La question s'impose. Après s’être inclinés 9 à 6 jeudi soir face à Zurich, les Aigles auront-ils retrouvé tous leurs esprits ce samedi avant de rejoindre la capitale? Ge/Servette, qui s’est imposé à deux reprises aux Vernets contre les Bernois, se rend pour la troisième fois de la saison à la PostFinance Arena défier, à 19 h 45, le champion. Les Grenat, qui ont aussi été griffé par les Ours (2-1) à domicile, restent sur trois revers dans la fosse, la dernière le 11 janvier.

L'autre stat C’est la première fois que les Aigles encaissaient neuf buts sur leur patinoire depuis leur retour en LNA en 2002. Mais les Grenat ne sont pas les seuls à avoir marqué l’histoire en inscrivant six buts sans victoire au bout. Il y a six ans, le 28 février 2014, une telle mésaventure était arrivée à FR Gottéron, qui s’était incliné 6 à 8 à la BCF Arena. Contre un certain Ge/Servette, celui de Matthew Lombardi et de Kaspars Daugavins qui avaient brillé ce soir-là.

Les absents Mike Völlmin, Jonathan Mercier et John Fritsche (tous blessés) sont en bonne voie de guérison mais ne devraient pas réapparaître dans l’alignement avant le 11 février à Davos. Noah Rod va, lui, purger son quatrième et dernier match de suspension.

Les retours Celui probable de Floran Douay (il a soigné une commotion) et du gardien Robert Mayer qui va relayer un Gauthier Descloux malheureux jeudi soir.

L’analyse de Pat Emond «Ce match contre les ZSC était à l’image de la période que l’on vit actuellement, depuis 4 à 5 matches, des hauts et des bas. On commet des erreurs de positionnement et de concentration qu’il s’agit de régler rapidement. À Berne où il n’est jamais évident de ressortir vainqueur, il faut s’attendre à un match compliqué. À nous de trouver des solutions dès les premières minutes contre une formation pleine d’énergie qui joue à chaque sortie sa vie pour les play-off. À certains de nos joueurs de se regarder dans le miroir et de donner un peu plus. Comme je le répète depuis le début de la saison, on a une équipe capable de battre n’importe qui quand on 20 joueurs pendant soixante minutes qui prennent leurs responsabilités. On est un peu dans le dur parce que quelques individus n’évoluent pas à leur niveau...»