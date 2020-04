Machine à gagner, ce GSHC retrouvait la LNA

C’était une machine à gagner et, ce jeudi soir, au fin fond des Grisons, rien ne pouvait l’arrêter. Il était 21h18, ce 4avril 2002, lorsque Ge/Servette retrouvait enfin cette LNA qu’il avait quittée vingt-sept ans auparavant. Une longue traversée du désert avant l’aboutissement d’une équipe construite par le groupe Anschutz pour connaître le succès. À Coire, l’Aigle a picoté le palpitant, s’imposant 4 à 0: le tarif d’une saison écrite en lettres d’or dans le livre d’histoire des Grenat. «C’est comme si c’était hier, s’exclame David Bochy, gardien No2 cette saison-là. Pour moi, avec le titre de vice-champion à Lugano, c’est un des meilleurs souvenirs de ma carrière.» Même si, ce jeudi-là, c’est Flavio Streit qui se trouvait devant le filet.

C’est Todd Richards, servi sur un plateau par Patrice Brasey et Igor Fedulov, qui avait inscrit, en power-play, le premier but des Aigles. «Si nous menons au score après le premier tiers, nous n’aurons aucun problème», avait prédit Chris McSorley la veille. Le druide ontarien, débarqué l’été 2001 de Londres pour redonner de la vie au hockey à Genève, avait vu juste.

«Une saveur particulière»

«Je me souviens que nous étions restés longtemps dans ce vestiaire de Coire, lâche Paul Savary, qui avait 19ans à l’époque. J’étais le gamin dans ce groupe de stars et je ne me rendais peut-être pas vraiment compte de la chance que j’avais de vivre ça, de monter en LNA. C’était tellement facile de jouer avec des cracks à côté de moi, que tout me semblait lunaire. Même si certains comme Antisin, Bozon, Brasey, Kessler, Schaller ou Fedulov en avaient vu d’autres, ce titre avait pour nous tous une saveur particulière.» D’autant plus pour un Genevois qui a beaucoup appris au contact de ces briscards.

«C’était en effet un moment intense avec beaucoup d’émotions, se rappelle Alain Reymond. Ce titre si attendu c’était l’accomplissement de toute une saison où nous avions pas mal de pression pour obtenir cette promotion. Le voyage du retour avait été long…» Et très animé. À l’arrivée du car aux Vernets, les oiseaux chantaient dans le parking. La fête a duré quelques jours. Le samedi, 3000 fans s’étaient réunis à la patinoire.

«Pour moi, c’est une période mémorable, poursuit Pascal Schaller, l’un des autres héros de cette ascension. Moi, pur Fribourgeois qui avait passé toute mon enfance dans la peau d’un Dragon, je n’aurais jamais imaginé pouvoir jouer ailleurs. Mais ce passage aux Vernets m’a fait avancer.» Au bout du lac, le Gruérien a découvert «Sherkan», mais surtout une organisation au top, l’engouement incroyable du public et une ambiance exceptionnelle dans le vestiaire. «Avec Pascal, tous les mercredis, c’était soirée raclette dans le vestiaire, avec des oignons ainsi que de la charcuterie, et c’est lui qui raclait», rapporte Paul Savary, qui se souvient d’une atmosphère unique. «Il exagère, sourit le Gruérien, il y a eu quelquefois de bonnes soirées, oui, mais pas toutes les semaines. Reste que Chris me passait à chaque fois une commande de fromage!» Le boss savait aussi comment motiver sa troupe et relâcher la bride quand il sentait que c’était le moment de le faire.

Arrivé trois mois auparavant de Lugano, où il avait été viré du jour au lendemain par Jim Koleff, Gaëtan Voisard n’oublie pas non plus son passage éphémère aux Vernets avant de rejoindre Zoug. «Cette aventure aura été très courte et très intensive, avec six matches de championnat, les play-off, le titre de LNB et la promotion sans aucune défaite, explique le Jurassien, qui avait déjà connu cet honneur avec Ajoie treize ans plus tôt. C’était forcément quelque chose de fort.» Comme les liens qu’il a liés avec McSorley, un homme qu’il respecte énormément désormais dans son travail d’agent de joueurs.

McSorley, un précurseur

«Avec le temps, disons qu’il s’est bien assagi, rigole Bochy. Mais lorsque Chris est arrivé à Genève, c’était un Poutine à la puissance dix. Il a terrorisé plusieurs joueurs dans l’équipe.» Boris Leimgruber a mis d’ailleurs du temps à s’en remettre. «Il était très exigeant, mais cela valait la peine de faire le poing dans sa poche», tempère Alain Reymond. En Suisse et surtout en LNB, les joueurs n’avaient, il est vrai, pas trop l’habitude de cette gestion à l’américaine. «Chris a été un précurseur en gérant un groupe de cette manière, estime l’ancien attaquant. En plus, le début de saison avait été compliqué avant qu’on ne se mette à enchaîner les victoires. Après, quand tu réussis, à la fin tu oublies tout et tu passes à la suite.» Et comme le précise Schaller, «c’était sa marque de fabrique pour connaître le succès, mais personne n’est mort, on a surtout beaucoup appris avec lui».

C’est aussi l’avis de Nicolas Studer, ancien junior du club, qui est encore resté deux ans en LNA avant de s’en aller à Fribourg puis à Bâle. «Mais je n’ai jamais retrouvé ce que j’avais vécu avec le maillot grenat, admet-il. Même quand j’étais avec Ajoie.» Oui, cette machine à gagner était unique!

David Bochy

Gardien Né le 27 janvier 1978 à Genève

«Cette promotion m’avait ouvert les portes de la LNA, à Genève puis à Lugano. Quand je repense à ce 4avril 2002, je me dis que j’y étais et que c’est aussi un peu grâce à moi si le GSHC est encore à ce niveau. Cette période de ma vie m’a amené beaucoup, l’air de rien. Ce qui m’arrive dans mon job de policier, et au centre de formation de Savatan depuis cinq ans, je le dois au hockey, où on apprend à repousser ses limites. Je devrais être promu officier tout bientôt.»C.MA.

Nicolas Studer

Défenseur Né le 3 janvier 1978 à Genève

«Pour moi qui avais effectué mes juniors dans le club, cette promotion est forcément un excellent souvenir. Même si on ne se revoit plus trop, j’ai gardé des contacts avec quelques joueurs. On s’était tous retrouvés aux Vernets pour les dix ans de cette ascension et on avait eu beaucoup de plaisir. Aujourd’hui, je suis enseignant de sport à l’École des métiers de Fribourg. Il m’arrive aussi de commenter des matches de foot ou de hockey pour Teleclub.»C.MA.

Alain Reymond

Attaquant Né le 22 avril 1970 à Genève

«C’est gratifiant de se dire que j’ai fait partie d’une étape du club et d’avoir pu partager ce titre avec ce groupe. Mais il n’a pas eu une grande influence sur ma vie de tous les jours, si ce n’est que les gens se rappellent que je faisais partie de cette belle équipe. Depuis 2004, où j’ai arrêté en LNA, je travaille dans le milieu de la finance, actuellement avec l’Amérique du Sud. Je n’ai pas eu le temps de gamberger pour trouver une reconversion.»C.MA.

Paul Savary

Attaquant Né le 2 novembre 1982 à Morges

«La montée ne m’a pas forcément apporté quelque chose dans la suite de ma vie, mais elle fait partie d’un processus sportif qui m’a construit en tant qu’homme. Je ne suis, bien sûr, pas le même qu’il y a dix-huit ans et comme chacun, on se construit à travers un parcours de vie jalonné d’expériences plus ou moins marquantes. Le fait d’avoir joué si jeune aux côtés de ces cracks a accéléré mon évolution. Je poursuis des études à l’uni où je prépare un travail de sociologie.»C.MA.