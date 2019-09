«Les Dragons auront plus d'énergie que nous...»

Comme il y a une semaine à Ambri, Gauthier Descloux a quitté Lugano avec le sentiment du devoir accompli. Il a dit non aux Bianconeri, qui l’ont béni, à force de collectionner des pucks dans sa mitaine. Comment faire trembler ses filets? Les Tessinois n’ont jamais trouvé la solution et Genève-Servette, qui a su se montrer patient, a fini par passer l’épaule sur le tard: une première fois grâce à Jeremy Wick au deuxième tiers, de retour en attaque. Puis, lors de la prolongation, Eric Fehr, qui commence à trouver ses marques avec les Grenat, ponctuant le travail. Cela s’appelle la baraka du leader...

Gauthier, savez-vous comment dit-on désormais hold-up en italien? Gauthier Descloux...

(rires) Ouais! Cela fait tellement du bien de continuer à gagner ces matches-là. En s’imposant maintenant, on n’aura pas besoin, entre guillemets, de le faire à tout prix plus tard. Il faut qu’on entre dans le bon wagon et qu’on poursuive ainsi le plus longtemps possible. On ferme les yeux et on pénètre dans ce tunnel de performances où on prend des coups tout en continuant de courir. Et quand on sera cramé, on sait que cela va arriver, on prendra le temps de souffler. Mais jusque-là, on continue de prendre un maximum de points.

Avec une telle baraka, vous continuez de récolter des points, même en jouant moins bien. Cela démontre aussi une force de caractère, n'est-ce pas?

Absolument. Je pense que c’est ça notre grosse force. On a vraiment une belle équipe. Quand je parle d’équipe, c’est surtout cette alchimie qu’on a trouvée. Comme je vous le disais récemment, devant un café, ce dernier match de préparation contre les Allemands de Düsseldorf a agi comme une piqûre de rappel.

Lorsque vous aviez perdu 5 à 0 devant votre public à une semaine de vous rendre à Langnau?

Oui, après cette défaite, on a vraiment entamé ce championnat comme une équipe. Je suis vraiment fier d’en faire partie. On a tous du plaisir à jouer ensemble. En continuant de la sorte, va encore obtenir des résultats.

A peine êtes vous rentrés dans la nuit que vous enchaînez avec un derby, ce samedi aux Vernets contre Fribourg Gottéron, qui va se déplacer à Genève avec trois matches zéro point mais plus frais que vous...

Oui, absolument, on va devoir se méfier. Fribourg a aussi une belle équipe. Les Dragons n’ont joué que trois matches, ce qui signifie qu’ils auront plus d’énergie que nous. On aura surtout ce gros déplacement de Lugano dans les jambes, trois tiers plus qu’eux et une prolongation. Mais je fais confiance aux entraîneurs pour mettre la meilleure équipe possible sur la glace. C’est de nouveau un super match à rejouer, à regagner. Et comme Patrick Emond l’a dit, les bonnes équipes trouvent toujours des solutions pour gagner des matches...

Christian Maillard, Lugano