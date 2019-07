Kevin Romy: «Je préfère arrêter par respect pour mes coéquipiers»

Sur la glace, Kevin Romy semblait toujours avoir un temps d’avance sur les autres joueurs. Son sens de l’anticipation et sa lecture du jeu ont fait merveille durant toute sa carrière et particulièrement durant les 409 matches disputés pour Ge/Servette. Son intelligence semble l’avoir suivi jusqu’en toute fin de carrière. Conscient que son impact sur le jeu diminuait peu à peu, le No 88 des Aigles a voulu arrêter avant de faire la saison de trop. Au bénéfice d’un contrat pour deux ans encore, il a préféré s’éclipser, à 34 ans.

Kevin Romy va laisser le souvenir d’un joueur capable des plus belles envolées offensives comme d’un travail de l’ombre incessant. Bref, un élément capital dans un vestiaire. Dès septembre, il risque de manquer cruellement à l’entraîneur Patrick Emond et à ses coéquipiers du GSHC.

Kevin Romy, avez-vous déjà annoncé la nouvelle à vos coéquipiers?

Je leur ai écrit un message ce matin (ndlr: mardi) car je savais que cela devait sortir tôt ou tard. Je leur ai annoncé que je ne serai pas sur la glace avec eux pour la reprise des entraînements puisque je prenais ma retraite.

Cela doit faire bizarre de le dire, non?

Dans un certain sens, oui. Mais dans un autre, c’est une décision mûrement réfléchie. Je ne l’ai pas prise sur un coup de tête. Cela faisait un certain temps que je me posais des questions. Mais la saison dernière a peut-être été celle qui a fait pencher la balance et j’en ai parlé lors de mon entretien de fin de saison avec le club. J’ai été touché tant à la clavicule qu’au poignet. Et comme ces dernières saisons je n’ai pas toujours été dans une forme optimale, j’ai pris cette décision de raccrocher les patins. Les blessures à répétition ont probablement eu raison de mon envie de continuer à jouer au hockey sur glace. Le choix est difficile, mais il s’est imposé peu à peu à moi.

Comment se passe ce processus? Y a-t-il un matin où c’est devenu limpide pour vous?

Il n’y a pas eu un tournant clair, un réveil où je me dis: «C’est décidé, j’arrête.» C’est un cheminement fait avec ma famille et mes proches. Au final, j’en suis arrivé à la conclusion que, par respect pour mes coéquipiers, il était mieux d’arrêter. Je ne suis pas un tricheur et je n’aurais pas accepté de me présenter à la patinoire en sachant pertinemment que je n’étais pas à 100% de mes capacités.

Pourtant, vous aviez encore un contrat de deux ans…

Nous avons eu des discussions avec les dirigeants de Genève-Servette afin d’arriver à la meilleure solution pour tout le monde. Au final, je suis content que nous ayons pu trouver une entente qui donne satisfaction aux deux parties. J’avais vraiment à cœur que ce départ se fasse d’un commun accord avec le club.

Financièrement, on imagine quand même que c’est un sacrifice, non?

Vous savez, c’est une pesée d’intérêts que j’ai effectuée. Et comme je l’ai dit précédemment, je l’ai faite en étant entouré de ma famille et de mes proches. Ils m’ont soutenu depuis le début de ma carrière et c’était précieux de les avoir au moment de décider d’arrêter. L’argent n’est pas le seul moteur et, dans ce cas précis, il y a bien d’autres choses qui rentrent en ligne de compte. La santé me semble être bien plus importante encore. Je n’avais peut-être plus envie de prendre les mêmes risques qu’auparavant.

Beaucoup de joueurs se reconvertissent en tant qu’entraîneur. Est-ce quelque chose qui vous tente?

Pour l’instant, je ne me suis pas projeté aussi loin dans mon après-carrière. Ma décision de raccrocher est encore toute fraîche. (Rires.)

Mais ils sont nombreux, dans le milieu, à penser que vous feriez un excellent coach.

C’est vrai? C’est gentil. Ce n’est en tout cas pas une porte que je ferme. Rester dans le milieu du hockey d’une manière ou d’une autre est quelque chose qui me tient à cœur. Notamment par ce rôle d’ambassadeur que m’a confié Genève-Servette. Pour ce qui est du coaching ou de toute autre activité, je ne veux pas me précipiter. J’ai aussi fait ce choix pour passer davantage de temps avec ma famille. On verra le reste en temps voulu.

Vous verra-t-on encore aux Vernets la saison prochaine?

Oui, bien sûr. Mais peut-être pas à tous les matches quand même. (Rires.)