Jacquemet: «Il faudra en montrer plus si on veut gagner»

A l’image de son coach, Patrick Emond, qui n’a «pas du tout aimé» le comportement de son Genève-Servette, ce mardi au Hallenstadion, Arnaud Jacquemet ne pouvait pas cacher une grosse déception au terme de cette défaite dans l'antre du leader. Tout comme ses coéquipiers, le défenseur des Grenat s'attendait à une autre prestation, surtout après avoir malmené les joueurs de Rikard Grönborg deux jours plus tôt. Mais avec les retours de Lukas Flüeler dans la cage et de Fredrik Pettersson dans l’alignement des Zurichois, leur visage n’était plus le même. Le leader avait bien retenu la leçon. Les Lions n’ont, cette fois-ci, pas attendu la 56e minute minute pour montrer les crocs. La troisième ligne des ZSC, celle des prometteurs Raphael Prassl et de Justin Siegrist, ont fait la différence au deuxième tiers.

Arnaud Jacquemet, après le match de Coupe de dimanche, on s'attendait à un tout autre match et on ne s'était pas trompé. Un début de partie avec deux équipes sur leurs gardes, plus disciplinées, puis un Zurich qui a fait la différence. Quel est votre regard?

Oui, c'était vraiment un match différent de celui de dimanche. On savait que les Zurichois allaient venir plus fort, qu’ils allaient nous respecter davantage qu'en Coupe. Et cela a donné une partie plus fermée au début. Ensuite, les ZSC ont marqué deux buts en allant se frotter là où ça fait mal, ce qu'on n'a pas su faire aujourd’hui. On a eu des tirs, mais les grosses occasions ce sont eux qui les ont eues. Et comme cette fois-ci notre power-play qui nous avait fait gagner des points jusque là n'a pas fonctionné aujourd'hui, c'est devenu plus difficile pour nous.

N’aviez-vous pas grillé trop d’énergie vendredi passé contre Lausanne et dimanche ici même en Coupe en vous inclinant aux tirs au but? On a senti que vous manquiez de jus...

Oui, ouais... non. Je dirais plutôt que Zurich a bien joué le coup devant notre goal contrairement à nous. Le premier but, c'est dans cette zone que Prassl marque. On a aussi mis des pucks au but mais les défenseurs zurichois nous ont bien contrôlé. Alors que Mayer nous a tenu longtemps dans le match, c'est vraiment dommage qu'on ait commencé à jouer seulement après le 2-0...

À l'image de ce surnombre que vous prenez à la fin, n'avez-vous pas lâché l'affaire dans le dernier tiers?

Non, je ne trouve pas. On a essayé de mettre un maximum de pucks au goal, vraiment, et enfin d’aller devant le but, là où ça faisait mal. On a aussi eu des occasions en power-play, mais les Zurichois avaient bien adapté leur box-play par rapport à dimanche. Ils ont été plus agressifs et nous ont posé des problèmes.

Maintenant il n’y a pas de honte à perdre à Zurich, dans la patinoire du leader...

Pas de honte, non, mais on se dit que si on avait marqué ce but à un moment donné, même à 2-0, tout était possible. Mais bon, on ne va pas se cacher la vérité, sur l'ensemble de la partie, Zurich était meilleur et mérite ces trois points. On n'en a pas fait assez et il faudra en montrer plus si on veut gagner des matches.