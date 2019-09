Guillaume Maillard prolonge aux Vernets

Bonne nouvelle pour les supporters du club grenat! Le HC Genève-Servette - qui songe déjà à demain - a annoncé lundi après-midi la prolongation de contrat de Guillaume Maillard. L’attaquant s’est engagé avec les Aigles pour deux ans supplémentaires, soit jusqu’au terme de la saison 2021-2022. Formé à Lausanne puis à Fribourg, le jeune homme de 20 ans avait rejoint les juniors élite genevois en 2015 pour parfaire sa formation au sein de l'académie locale.

Le numéro 11 servettien avait brillé avec l’équipe nationale des moins de 20 ans lors des derniers championnats du monde. Il a confirmé l'étendue de son potentiel en réussissant un excellent début de saison en National League, marqué notamment par quatre points (deux buts et deux assists).

«Il a l'ADN du club dans le sang»

«Le projet à long terme mis en place à Genève avec des jeunes joueurs m’a tout de suite convaincu, a-t-il précisé au moment du renouvellement de son contrat. C’était une évidence pour moi de prolonger l’aventure ici.»

Et Chris McSorley d'afficher sa satisfaction: «Guillaume est un de nos joueurs les plus prometteurs. Il a sans aucun doute l’ADN du club dans son sang. Sa polyvalence et son talent constitueront autant d'atouts importants pour notre secteur offensif ces les prochaines années.»