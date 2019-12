Ge/Servette trouve encore le moyen de gagner

Un concert de sifflets pour saluer une performance indigne. Voilà ce que la Vaudoise aréna a réservé à ses joueurs après soixante minutes d’un derby renversant qui a fini dans le camp genevois pour la quatrième fois de la saison. Même Josh Jooris, pourtant double buteur, n’a pas trouvé grâce aux yeux d’un kop lausannois excédé par le comportement de son équipe.

Il y avait de la fumée dans la maison rouge. On peut dire désormais qu’il y a le feu. Ville Peltonen avait pourtant pris une décision drastique avant le coup d’envoi du 4e derby lémanique de la saison. Le coach du LHC avait placé Jonas Junland dans les tribunes, préférant jouer avec trois étrangers plutôt qu’avec le Suédois qui traîne son spleen depuis de longues semaines. Au-delà d’une simple punition infligée au joueur, l’idée du technicien finlandais avait pour but de créer un électrochoc au sein d’une formation trop souvent branchée sur courant alternatif. Ce manque d’implication s’était vu comme le nez au milieu de la figure lors des trois premiers derbys.

Winnik irrésistible

Eh bien, l’espace de deux tiers-temps, largement dominateurs, les Lions ont semblé donner raison à leur entraîneur. On a même eu l’impression que les deux équipes avaient échangé leurs maillots durant deux tiers tant les Aigles ont patiné sans trop de conviction. Malmenés, ils ont cédé deux fois et semblaient devoir s’incliner pour la première fois de la saison dans un derby lémanique. Privé de Tommy Wingels dès la 31e, renvoyé aux vestiaires pour une charge à la tête de Joël Vermin, Ge/Servette a survécu à de longues minutes en infériorité numérique. De quoi semer le doute au sein d’un LHC qui est retombé de très haut lors de l’ultime période.

Il en faut très peu pour transformer les joueurs de Ville Peltonen en cônes. C’est pourtant l’improbable scénario qui s’est produit dans une Vaudoise aréna pétrifiée. Marco Miranda (quelle passe de Tömmernes) et deux accélérations de Daniel Winnik en l’espace d’une minute ont permis aux Aigles de retourner un match qu’ils n’auraient sans doute jamais dû gagner si l’adversaire n’avait pas fait preuve d’autant de maladresses (ou était-ce de la suffisance?) lorsqu’il maîtrisait la situation.

Les Genevois peuvent laisser leurs rivaux lémaniques à leurs doutes et se projeter vers la fin d’un week-end de folie avec le plein de confiance. Une fois encore, comme contre Davos, mardi soir, Genève a trouvé le moyen de gagner. «On a joué en équipe pour ne pas se désunir, sourit Simon Le Coultre. Et c’est en équipe qu’on gagne ce match. On a toujours cru à notre plan de jeu malgré notre mauvais début de rencontre.» Avec, une fois encore, des leaders qui ont montré la voie à suivre. À commencer par un Daniel Winnik majuscule et logiquement élu homme du match. Mais lui non plus, comme Josh Jooris, n’a pas trouvé grâce auprès de l’autoproclamé meilleur public de Suisse, bien incapable du moindre sursaut de fair-play.