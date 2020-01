Ge/Servette se remet sur les bons rails

Ge/Servette n’a pas eu le temps de douter. Les Aigles qui restaient sur trois défaites de rang ont mis d’emblée une grosse pression sur Rapperswil. Et c’est Arnaud Riat qui a ouvert les feux. À plus d’un titre. Le petit frère de Damien, joueur de Bienne, a inscrit là son premier but de la saison, son deuxième en carrière. Il a surtout déclenché une pluie de peluches sur la glace des Vernets. Les doudous récoltés seront distribués aux enfants hospitalisés. Le temps de nettoyer la glace et les Aigles ont repris leur festival. Coup sur coup, Tommy Wingels, d’un tir soudain en lucarne, et Sandis Smonsd d’un tir précis de la ligne bleue (premier but en LNA pour le défenseur letton à licence suisse) ont fait passer le score de 1 à 3-0.

Les Genevois mis sous pression

Les Genevois ont gardé le même rythme dans la période médiane jusqu’au 4-0 signé Tim Bozon avant de lâcher un peu de lest. Rapperswil s’est alors logiquement montré dangereux et est parvenu à réduire la marque par Daniel Kristo (4-1). La fin de période a été très compliquée pour des Genevois qui ont été mis alors sous pression (20 tirs à 9 en faveur des Saint-Gallois dans cette 2e période!).

Au retour des vestiaire, le discours de Pat Emond a été entendu puisque les Aigles ont présenté un tout autre visage pour ne pas galvauder leur avantage. Et comme en début de match, c’est Arnaud Riat qui a redonné de l’air à ses couleurs. Après une mauvaise passe, les Grenat repartent du bon pied avec comme objectif, en cette fin de saison, de conserver leur place dans le quatuor de tête de National League.

Grégoire Surdez

GE Servette - Rapperswil 5-1 (3-0 1-1 1-0)

Les Vernets. 7135 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Salonen et Di Pietro; Kovacs/Altmann.

Buts: 3e Riat (Bozon) 1-0. 11e Wingels (Patry) 2-0. 13e Smons 3-0. 24e Bozon 4-0. 27e Kristo 4-1. 43e Riat 5-1.

GE Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Le Coultre, Kast; Smons; Wingels, Richard, Patry; Miranda, Fehr, Winnik; Wick, Smirnovs, Bozon; Riat, Berthon, Maillard. Entraîneur: Emond.

Rapperswil: Nyffeler; Vukovic, Dufner; Schneeberger, Profico; Hächler, Maier; Egli, Randegger; Kristo, Dünner, Simek; Clark, Rowe, Cervenka; Eggenberger, Wetter; Casutt; Forrer, Ness, Mosimann. Entraîneur Tomlinson.

Pénalités: 1x2’ contre les deux équipes.

Notes: GE Servette sans Douay, Fritsche, Mercier (blessés) ni Rod (suspendu). Rapperswil sans Hüsler, Schlagenhauf, Schweri (blessés).