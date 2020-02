Si Ge/Servette peut couler Lausanne, il n’hésitera pas

Un point, un tout petit point. C’est ce qu’il manque encore au Lausanne HC pour atteindre les play-off. Un tout petit point que les Lions comptent bien ramener de Genève ce vendredi soir. Arriver au moins en prolongation pour éviter de se retrouver au pied du mur, un patin dans le vide, le lendemain contre Berne.

Mais voilà, en face, si les Aigles ne sont pas obligés de rafler la mise, ils vont tout faire pour s’imposer contre leurs chers voisins - question de principe. Inutile de préciser qu’un «derby du lac» ne se joue pas, il se gagne, trois points c’est tout. Il n’y aura donc aucun cadeau du frère ennemi, surtout pas. Dans le camp genevois, il est hors de question de lever le pied, même si à une semaine des play-off, on va surtout éviter de se blesser.

«Ils donnent combien?»

«Ça dépend, ils donnent combien?», plaisante Arnaud Jacquemet, avant de rappeler que «le cadeau», les Servettiens l’ont déjà fait, lors du dernier derby aux Vernets, lorsque le LHC était reparti vainqueur alors que Tobias Stephan avait été bombardé tout le match. «On a encore une ardoise depuis, sourit le défenseur valaisan. On va essayer de livrer la même performance en y ajoutant cette fois-ci des buts. On sait qu’ils vont venir fort pour s’éviter une rencontre de la mort samedi contre Berne, mais nous, on ne fera aucun cadeau, y compris samedi face à Fribourg.»

«De moins en moins de Vaudois»

Pour avoir évolué dans les deux clubs, le Genevois Paul Savary connaît parfaitement la mentalité des Aigles lors de ces rencontres pas comme les autres. «Il est vrai qu’il y a de moins en moins de Vaudois à Lausanne et la rivalité n’est plus la même qu’avant, reconnaît l’ex-attaquant. Ce n’est pas Real contre Barça, mais Genève n’a pas intérêt à laisser des points, il doit juste jouer comme il l’a fait tout le reste de la saison, pour garder le rythme avant les play-off.» Autrement dit, si les Aigles peuvent couler les Lions, ils n’hésiteront pas.

«Jouer comme d'habitude»

C’est aussi l’avis, forcément, de Pat Emond, le coach des Servettiens, qui ne se pose même pas la question «Pourquoi est-ce qu’on offrirait quoi que ce soit à Lausanne?», avance le Québécois, qui a demandé à ses joueurs de «jouer comme d’habitude» pour gagner ce sixième derby lémanique de la saison. «Il nous manque des joueurs importants mais peu importe, cela ne change rien. Quand tu prépares les play-off, ce n’est pas le moment de lever le pied, on doit garder nos bonnes habitudes, comme on le fait depuis le début.» C’est aussi l’occasion pour certains, qui ont moins de temps de jeu, de se mettre en vitrine en prenant leurs responsabilités. «On ne va rien lâcher, jusqu’au bout, renchérit Jacquemet. On ne sait jamais, on peut finir mieux que quatrième.»

«On veut finir sur une bonne note»

Couché sur la table de massage, le capitaine Noah Rod pense aux fans qui paient leur place pour voir leur équipe tout donner. «Des cadeaux, cela ne se fait pas dans la ligue, encore moins à nos voisins, assure l’attaquant vaudois des Grenat. Ce n’est pas parce qu’on est qualifiés qu’on va leur donner un point. Cela ne sert à rien de jouer sur un patin, ce serait le meilleur moyen d’avoir un pépin. Je ne souhaite aucun malheur au LHC, mais on veut finir sur une bonne note avant les play-off.»

«Aucune âme à Lausanne»

Ancien gardien de Fribourg Gottéron, Ge/Servette et Lausanne, Gianluca Mona est convaincu que les Aigles ne vont rien céder pour faciliter la tâche des Lausannois, surtout qu’ils pourraient les retrouver plus tard dans la compétition. «Comme les joueurs d’Ambri face à Lugano samedi, les Genevois ne vont jamais lever le pied estime le Tessinois. Même au mois d’août, tu veux gagner un match amical contre ton rival. Maintenant, j’ai vu jouer le LHC contre Langnau, mardi. Il y a des joueurs incroyables bourrés de talent et de la vitesse dans cette équipe qui devrait être classée dans les trois premiers, mais il n’y a pas d’identité, aucune âme à Lausanne. À Genève c’est différent, on sait aller au charbon quand il le faut.» Ce qu’il faudrait au LHC pour récolter ce petit point...