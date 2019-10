Ge/Servette force le respect avec tous ses internationaux

Si depuis le début de la saison ça rigole toujours autant dans les vestiaires des Vernets, le sourire n’empêche pas les résultats, au contraire. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux dans le pays à prendre cette équipe de Ge/Servette au sérieux. La preuve, onze joueurs de Patrick Emond ont été appelés à prendre du galon avec leur sélection nationale respective.

Cinq Helvètes, trois Français, deux Lettons et un Tchèque seront en effet absents la semaine prochaine. Ils s’en iront défendre les couleurs de leur pays. De quoi conforter les dirigeants de Ge/Servette dans leur philosophie qui fait la part belle aux talents. «Quand tu reçois une telle invitation, c’est que tu as réussi quelque chose qui valait la peine et que tu l’as méritée, se réjouit le coach des Grenat, très heureux pour ses bons élèves. C’est bien, pour eux, qu’ils puissent remplir leurs bagages d’expérience.»

Alors que Deniss Smirnovs et Sandis Smons iront défier, avec la Lettonie, la France de… Tim Bozon, Eliot Berthon et Floran Douay, et que Petr Cajka préparera les Mondiaux M20 avec la République tchèque, Noah Rod, Gauthier Descloux, Roger Karrer ainsi que les deux néophytes Simon Le Coultre et Guillaume Maillard rejoindront une équipe de Suisse expérimentale à la Deutschland Cup. Quelle fierté!

Belle reconnaissance

«Cela prouve que nos jeunes progressent bien et qu’on suscite de plus en plus d’intérêt, poursuit le Québécois. C’est une belle reconnaissance pour le club. À l’avenir, Genève deviendra une destination attrayante et pas seulement pour les vacances. À l’extérieur, les gens voient vraiment le travail que l’on effectue avec ces jeunes, c’est motivant.»

À commencer par les Luganais, qui vont se méfier de ces Genevois ce vendredi aux Vernets. «Même si on a perdu nos trois dernières rencontres, j’ai aimé la manière dont on a joué à Berne et contre Zoug, renchérit Emond. Mais, à un moment donné, cela ne suffit pas. On doit arrêter d’offrir des cadeaux et ramasser des points. Les gars savent que ce match est important et que ce serait bien de terminer sur une bonne note avant cette pause consacrée à l’équipe nationale…»

Les Tessinois ont tout intérêt à prendre ces Aigles au sérieux, car même si ça rigole aux Vernets, on obtient de bons résultats et on attire le regard des sélectionneurs…

Gauthier Descloux «Cela fait du bien à l’ego»

Pour lui, ce n’est pas une première, mais toujours une fierté de porter ce maillot rouge à croix blanche. «Cela fait du bien à l’ego, mais ce ne seront pas des vacances, sourit Gauthier Descloux, trois sélections à son compteur. Nous sommes cinq Genevois talentueux qui avons été retenus mais nous aurions pu être six, avec Marco Miranda, qui a travaillé tout aussi fort. On a vraiment un projet intéressant et si on développe un mental de gagnants, un très beau futur nous attend.» Le portier de 23 ans se rend en Allemagne pour se tester avec les autres, conscient que ce n’est pas encore des Mondiaux. «Mon premier objectif est surtout de progresser avec Robert Mayer et Sébastien Beaulieu et d’être fort mentalement pour aider Ge/Servette à se qualifier pour les play-off.»

Noah Rod «On va dans la bonne direction»

Capitaine des Aigles, Noah Rod l’a aussi été avec cette équipe de Suisse dirigée par Patrick Fischer. «Ce qu’il y a de bien avec ce sélectionneur, c’est que les jeunes ont leur chance, comme c’est d’ailleurs le cas avec Ge/Servette, où la nouvelle philosophie du club les met en avant. C’est la preuve que l’on va dans la bonne direction», remarque cet attaquant de 23 ans, 38 sélections, qui avait aussi commencé très tôt en LNA avec McSorley. «Je me souviens de la première fois que je suis arrivé en sélection, c’était un soulagement après avoir dû renoncer deux fois pour des blessures. J’avais fait mieux que mon père, qui n’a jamais connu cet honneur. J’aime bien l’embêter avec ça. Là, j’adore y retourner, avec l’envie de gagner. Car quand je mets ce tricot rouge, c’est comme avec le grenat!»

Roger Karrer «Si j’ai été retenu, c’est que j’ai bien joué»

Roger Karrer a toujours rêvé de jouer avec la Nati. «Moi, je ne refuserai jamais l’équipe nationale, c’est une fierté de porter ce maillot.» Si, à 22 ans, il a déjà quatre sélections, l’ex-défenseur des Zurich Lions estime qu’il a eu de la chance. «Parce que Patrick Fischer m’aimait bien et que j’avais été retenu dans toutes les sélections juniors, mais là, c’est autre chose, si je suis sélectionné, c’est que j’ai bien joué.» Le Zurichois ne cache pas qu’il est très heureux d’être à Genève. «Je ne regretterai jamais ce choix. Patrick Emond, qui s’est longtemps occupé des jeunes, nous donne du temps de jeu et des responsabilités. C’est un plaisir de travailler avec lui.» À la Deutschland Cup, Karrer a des ambitions. «Je veux me mesurer avec les meilleurs joueurs du monde pour voir mes capacités.»

Guillaume Maillard «Je n’ai pas reconnu la voix du coach»

Quand il a reçu le coup de fil du sélectionneur lui annonçant cette bonne nouvelle, Guillaume Maillard était devant sa télé en train de jouer aux jeux vidéo, des écouteurs sur les oreilles. «J’ai vu un numéro que je ne connaissais pas s’afficher sur mon téléphone. J’ai pensé que c’était un assureur, raconte le néophyte de 21 ans. Quand il m’a dit, avec son accent, «Patrick Fischer», je n’ai pas reconnu sa voix. Je lui ai répondu, je crois que vous vous êtes trompé. Et il a répété, en anglais cette fois-ci, je suis le sélectionneur national. J’étais trop content…» Guillaume ne s’y attendait pas. «J’ai toujours aimé porter le tricot suisse en juniors, renchérit-il. Avec les pros, ça va être excitant. Avoir été retenu signifie qu’à Genève, on travaille bien. Je me réjouis de montrer ce que je sais faire.»

Simon Le Coultre «J’ai travaillé fort pour y aller»

Même s’il avoue qu’il y avait dans un coin de sa tête un espoir d’être appelé, il a tout de même été surpris par le coup de fil du sélectionneur. «Comme je n’avais pas été retenu pour le camp en août, je m’étais mis à travailler fort pour y aller, reconnaît Simon Le Coultre. Car comme pour tout joueur suisse, c’est un objectif d’évoluer un jour avec l’équipe nationale, c’est une fierté. Alors oui, je suis content.» S’il a déjà porté ce tricot et disputé les Mondiaux avec les M20, il ne s’attendait pas à être appelé si tôt. «À moi de montrer au coach que je suis capable de jouer à ce niveau, même si je suis conscient qu’il me reste encore du travail.» En Allemagne, le défenseur entend encore progresser. «Le rythme sera plus intense, cela ne peut être que bénéfique pour moi, mes quatre autres coéquipiers et, au final, Ge/Servette!»