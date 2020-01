Gauthier Descloux est revenu dans la cage des Aigles comme si de rien n'était

La dernière fois qu’il avait foulé cette patinoire des Vernets, les fans avaient déjà scandé son nom. Les gens étaient heureux du spectacle présenté. En face c’était Lugano, qui s'était incliné 4 à 0. Gauthier Descloux, qui avait connu un blanchissage ce 1er novembre, était enfin de retour dans la cage des Aigles, deux mois après, comme si rien ne s'était passé.

Le No 34 des Genevois, après avoir soigné une vilaine blessure, a vécu pratiquement le même scénario ce dimanche contre la deuxième formation tessinoise. Opposés à un Ambri décimé, fatigué par trois matches en quatre jours - dont deux déplacements au bord du Léman -, les Grenat, tout aussi flamboyants, ont su profiter de la situation pour construire un sixième succès d'affilée dans le premier tiers. Deux buts signés Eric Fehr avant de gérer une partie sans histoire ou presque, en montrant, deux jours après leur démonstration à Zoug, leur savoir-faire. «C’est avant tout une magnifique performance de l'équipe, se réjouit le portier qui avait relayé Robert Mayer (en congé). On était déjà très bons avant la pause quand j'étais en tribunes, là, on a vraiment été impressionnants. C'est un bonheur de constater l'évolution de cette équipe.»

Leader du championnat

En deux mois, Patrick Emond, le coach, a forgé un groupe de qualité, qui, mine de rien, se retrouve en tête du championnat! «Il y a une alchimie dans cette équipe où tout le monde peut voir que les gars ont du plaisir à évoluer ensemble. Ils pourraient jouer les yeux fermés, ils se trouvent facilement sur la glace. C'est vraiment une très belle équipe.» Tout le monde le dit. Il suffit de voir à l'œuvre les étrangers. Quand ce n’est pas Wingels ou Winnik qui fait trembler les filets, c'est Tömmernes qui prend le relais à Zoug. Ce dimanche, c'était au tour de Fehr. Quels talents!

Alors qu’Ambri s'est créé une seule grosse occasion lors de ce premier tiers, justement, par Scottie Upshaw (6e), puis manqué la transformation d’un penalty avec Sabolic (29e), Gauthier Descloux était bien présent devant son filet. «Même si j’étais nerveux la veille, je me suis senti dans un grand jour, sourit le gardien. Je peux remercier le staff médical et... Robert Mayer, qui, en alignant les gros matches, m’a permis de ne pas me presser à revenir. Maintenant, ce n'était pas un match facile contre cette équipe d’Ambri qui ne renonce jamais même quand elle est privée d'autant de joueurs.»

Comme ce Ge/Servette, d'ailleurs, qui trouve toujours une solution jusqu'à devenir un premier de classe. «C’est cool pour nous et les fans mais c'est au mois de février que nous ferons les comptes», se marre Gauthier Descloux, conscient que le chemin est encore long et truffé d'embûches, à commencer par Berne, le champion, que les Servettiens vont affronter à deux reprises en fin de semaine. «On a juste envie de leur montrer de quoi nous sommes capables», poursuit un Gauthier Descloux qui avait ce dimanche toute la confiance de ses coéquipiers. «Pour être passé par là, je sais que ce n'est jamais évident de revenir après une blessure, remarquait Eliot Berthon au terme de la partie. Mais on savait qu’il jouerait avec brio. À vrai dire, il a été très solide et nous aussi.» C’est à l'image de ces Servettiens qui enchaînent les gros matches et les victoires comme si de rien n'était. «On a un vestiaire incroyable et on se bat tous les uns pour les autres avec beaucoup d'intensité, sans jamais douter», savoure l’attaquant français, tout aussi content que les fans ce dimanche qui ont rappelé Eric Fehr, c’était une première.