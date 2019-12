L’évidence Manzato pour remplacer Mayer

Robert Mayer a fait un choix de carrière et de vie. Il a signé pour quatre saisons au HC Davos. Du côté des Vernets, la décision du gardien – survenue après de longues semaines d’indécision – est tout sauf une surprise. Les deux parties, qui dans l’absolu auraient bien prolongé une histoire entamée en 2014, n’ont jamais pu s’entendre. Et ce sont bien des raisons sportives (et non pas financières) qui ont conduit au départ du No 29 .

Le joueur voulait s’inscrire dans la durée (voir son contrat avec Davos). Le club, lui, ne pouvait pas se permettre d’offrir un bail à si long terme à son joueur. «Signer Robert Mayer pour quatre ans, c’était dire à Descloux qu’on ne croit pas vraiment à ses capacités à endosser le rôle d’un vrai No 1 , dominant, en National League», explique-t-on du côté des Vernets. C’était aussi dire à Stéphane Charlin que son avenir serait également bouché à moyen terme. Un choix a donc été fait, qui colle à la politique de promotion de la relève.

Chris McSorley et la cellule sportive ont décidé de faire confiance à Gauthier Descloux dès la saison prochaine en qualité de No 1 . Mais pas question d’envoyer l’international au charbon sans assurer ses arrières avec le seul Stéphane Charlin (encore junior, il ira plutôt faire ses gammes en Swiss League). On sait que le Fribourgeois est encore fragile physiquement et qu’il a un style de jeu, basé sur la vitesse et l’intensité, extrêmement exigeant. Il fallait donc un autre gardien capable d’assurer une grosse quinzaine de matches dans un rôle capital de No 1 bis.

Ce portier doit être expérimenté, sans contrat pour la saison prochaine, et avoir une attitude de travail irréprochable. Tel est le portrait-robot de l’oiseau rare qui ressemble furieusement à celui d’un certain Daniel Manzato. En fin de bail à Ambri, le Fribourgeois est plus que fortement pressenti du côté des Vernets. Cette saison, en l’absence de Benjamin Conz, blessé, Manzato 17 matches à 92,2% d’arrêts (3e de la ligue) démontre qu’il est parfait dans un rôle de backup. De quoi conforter les Aigles dans leur choix (on parle d’un contrat d’un an).

On a aussi appris mercredi que Jeremy Wick (30 ans) quittera Ge/Servette au terme de la saison. L’ailier canado-suisse s’est engagé pour deux ans avec Rapperswil. Depuis 2014, il a disputé 249 matches et obtenu 123 points avec le club des Vernets.