Éliminés, les Aigles ont malgré tout envoyé un signal fort

Oui, Pat Emond peut être fier de la prestation de ses joueurs. Il y a eu encore, comme vendredi contre le LHC, de belles choses à se mettre sous la pupille, avec cette séduisante équipe de Ge/Servette. Cette sérénité en sortie de zone avec une simplicité désarmante, on ne s’en lasse pas depuis que le Québécois se trouve derrière le banc. Les Aigles ne s’affolent jamais avec cette audace désopilante qui a de quoi perturber n’importe quel ténor du pays. Le GSHC a encore excellé en privant le grand Zurich de rondelles, de s’exprimer. Quel régal.

Hollenstein réveille les Lions

Les ZSC Lions, dans leur patinoire du Hallenstadion, n’y ont longtemps vu d’ailleurs que du jeu, au point de sortir de leurs gonds, en lâchant les gants, pour tenter d’intimider cet outrecuidant visiteur venu avec la ferme intention de repartir avec son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Là encore, les Genevois, qui ont eu (presque) tout juste durant cinquante-cinq minutes, menaient aux poings, après avoir poussé le leader du championnat à bout.

C’est finalement Denis Hollenstein qui a rallumé, un peu chanceusement, la flamme de l’espoir pour des Zurichois qui étaient encore menés de deux longueurs (1-3) à quatre minutes du coup de gong. Le cœur grenat n’a pas suffi lorsque les arbitres, surtout l’Autrichien Urban, dépassé par les événements, se sont acharnés sans raison à deux reprises sur Daniel Winnik en fin de match, dont la prolongation. «Je pense qu’il y a des pénalités qu’ils auraient pu éviter de siffler, à croire qu’ils voulaient remettre Zurich dans le match», pestait Eliot Berthon. L’attaquant français n’a pas compris, lui non plus, ce coup de pouce des directeurs de jeu. Les Grenat, qui se sont retrouvés à trois contre cinq, ont posé leur courage sur la glace jusqu’à la séance des tirs au but dans un exercice quin’a finalement pas souri aux plus audacieux.

Pénalités discutables

C’est avec un goût amer et une grosse frustration que les Aigles ont quitté le Hallenstadion, une coupe en travers de la gorge. «C’est vraiment frustrant, renchérissait Berthon au moment de l’analyse. On a joué un bon match, on marque, on gère bien les situations en infériorité numérique et même si on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes, à la fin, quand tu joues à quatre une bonne partie de la rencontre, tu ne peux pas tout sauver.»

Alors que les deux équipes se retrouveront ce mardi à Zurich, les Grenat ont envoyé un signal fort aux ZSC Lions. «Sur le plan physique, on leur a aussi montré que nous avions du répondant, que nous n’étions pas venus ici pour nous amuser», poursuit l’attaquant, tandis que derrière lui, Wingels, qui a gagné son combat de boxe avec le Suédois Krueger, sourit.

«Il y a eu de l’émotion dans ce match et il faut s’attendre à autant d’étincelles ce mardi, estime Pat Emond, et on sera prêts.» Voilà qui promet.