Deux inspirations géniales balayent les questions

Alors qu’il ne restait plus qu’une poignée de secondes à jouer, les Grenat étaient menés d’une longueur et semblaient mûrs pour concéder une troisième défaite en quatre matches. A cet instant, les plus pessimistes commençaient à compter l’avance sur la barre en cas de défaite face aux Grisons. Mais pas Tanner Richard. Le joueur de centre, qui ne vit pas la meilleure phase de sa carrière, peut à tout moment faire la différence. Il l’a rappelé en trouvant Noah Rod d’une passe à travers l’enclave. Sa merveille d’offrande a permis à son capitaine d’éviter une défaite rageant tant ce sont les Grenat qui ont fait le jeu. Il ne restait à cet instant que 46 secondes à jouer. Quarante-six secondes avant de devoir répondre à des questions doucement embarrassantes. C’est ainsi lorsque les défaites s’enchaînent et que l’on est rattrapé par la froide réalité du classement.

Wingels décisif

Mais grâce à cet «assist» génial, Ge/Servette a pu arracher la prolongation. Mieux, les hommes de Patrick Emond ont même trouvé le moyen de remporter un second point grâce à un autre attaquant en difficulté à l’heure actuelle: Tommy Wingels. Le serial buteur des Vernets avait la mire mal réglée ces derniers temps avec une seule réussite en cinq rencontres. Bien loin de ses standards, l’Américain a finalement offert la victoire aux siens avec sang froid.

S’ils auraient mérité de plier l’affaire plus tôt, les Genevois ont au moins fait le dos rond lorsque les éléments semblaient se liguer contre eux. Il y a notamment eu ces deux minutes complètes à 3 contre 5 (46e). Au plus fort de la frustration inhérente aux décisions arbitrales, les Aigles n’ont pas paniqué. «Nous avons fait preuve de caractère ce soir, a justement apprécié le coach Pat Emond. C’est une belle victoire face à une équipe qui n’a pas la meilleure moyenne de points par hasard. Même si nous perdons une unité ce soir, je retiens que nous avons eu les meilleures chances tout au long de la soirée.»

Et la gestion du rythme

Au-delà de la «bête» réalité mathématique, cette victoire permet en effet aux Genevois d’entamer de la meilleure des manières cette semaine charnière. Avec quatre matches en sept jours, le calendrier est démentiel jusqu’à la pause de Noël. En commençant par un beau succès, les Grenat pourront se rendre vendredi à Lausanne avec un poids en moins sur les épaules. Et qui sait, les faire douter un peu plus encore? «La fatigue est plus facile à digérer lorsque tu t’es imposé la veille, a souri Pat Emond. J’apprécie surtout le fait que nous nous soyons imposés après cette longue pause face à une équipe dans le rythme.»