Un derby? Non, deux pour les Aigles ce week-end!

C’est bien connu, un derby ne se joue pas, il se gagne. C’est ce qu’on se dit forcément à Genève, Fribourg et Lausanne à chaque fois que ces confrontations si spéciales attrapent le hoquet. «Cette partie-là, on n’a pas le droit de la perdre!» C’est devenu un mot d’ordre pour ces fans qui ne se supportent pas, ce rendez-vous incontournable est souligné en rouge sur l’agenda. Mais avec la répétition de ces défis entre frères ennemis, la saveur est-elle toujours la même? Tandis que Ge/Servette défie Gottéron ce vendredi avant de se rendre samedi à Malley, on a posé la question aux supporters grenat, au club et à un joueur.

«Pas encore les play-off»

Arnaud Jacquemet ne les compte plus, ces rencontres particulières. «Dans mon enfance, j’ai connu des derbys très tendus entre Sierre et Martigny ou contre Viège. C’était bien plus chaud que maintenant, reconnaît le Valaisan des Vernets. Si notre car avait été attaqué à coups de pierres en 2015, si on répète aux Lausannois que c’est le derby du lac de Genève, sur la glace j’ai l’impression qu’il y a moins d’intensité qu’à l’époque. Mais ce n’est pas encore les play-off!» S’il n’était pas encore à Genève, le défenseur se souvient de cette demi-finale en 2010, quand les Grenat avaient éliminé des Fribourgeois qui menaient pourtant 3 à 1 dans la série. «C’est depuis là qu’il y a une grosse animosité entre les deux clubs, poursuit Jacquemet. Je me rappelle aussi d’une grosse charge de Rubin sur Sprunger...»

Or, pour les fans genevois, on est surtout excité face au LHC. «Mais on ne va plus à Malley, lâche cette mère de famille. On n’a pas envie de se faire taper dessus!» D’autres s’y rendront en revanche samedi de gaieté de cœur, les poings en avant.

«Que ce soit les Lions ou les Dragons, c’est forcément le match que tout le monde attend, estime Philippe Rigamonti, directeur administratif des Aigles. Je peux d’ailleurs déjà vous dire que si nous ne sommes pas encore à guichets fermés, nous n'avons plus de place en VIP pour la venue de Lausanne le 30 janvier. Quant à ce vendredi face à Fribourg, on devrait aussi être proche de remplir la patinoire.» Pour lui, c’est sûr, les Vaudois et les Fribourgeois attireront toujours du monde. «Les entreprises qui réservent des loges nous demandent toujours ces deux clubs ou Berne. Mais 5200 personnes, comme mardi face à Rapperswil, ce n’est pas assez.» Si les affluences sont en baisse, Philippe Rigamonti est conscient que c’est aussi une question de prix. «Pour des parents avec deux enfants, c’est une soirée à plus de 300 francs, c’est trop cher.» Les dirigeants cherchent des solutions, comme des abonnements en commun avec le Servette FC ou des cartes à 10 matches. Y compris les derbys...

Les fans sont-ils toujours aussi chauds?

«Je pleure en dedans»

Yves Clerc, 63 ans: «Foot ou hockey, un derby n’est plus l'événement de l'année car il y a une surdose de sport à la télé. S’il reste l’amour du club, la recrudescence de la violence fait qu’on hésite à se déplacer. Avec la multiplication de ces matches, les joueurs le reconnaissent, il y a moins de passion. Cette partie qu’on attendait avec impatience est devenue plus normale, avec moins de monde. Cela fait cinquante ans que je suis le GSHC. Je me souviens de gens debout, et 10000 personnes à la patinoire. C’était de la folie. Avec l’âge, ce n’est plus la même flamme, je pleure en dedans!»

«Pas perdre contre eux»

Nicolas Schauerjans, 34 ans «Ce n’est plus forcément le match que j’attendais toute la semaine, comme avant, mais on a toujours cette envie de remporter ce derby du lac de Genève. Même si je n’aime pas perdre contre les deux équipes, Fribourg-Gottéron est moins représentatif d’un derby que le LHC. S’il y a toujours autant d’animosité dans le public, j’ai le sentiment qu’il y a toutefois moins d’engouement. En ce qui me concerne, même si aujourd’hui un joueur passe trop facilement d’un club à l’autre, j’ai toujours du plaisir à voir ces derbys.»

«L’ennemi et l’ami»

Cédric Gerber, 47 ans: «Le derby reste pour moi un match différent des autres, que l’on est obligé de gagner. En face c’est le voisin, l’ennemi et l’ami en même temps. Peut-être qu’il a perdu un petit peu de sa saveur depuis qu’il y en a autant par saison, mais cela reste la rencontre qu’on attend, qu’on souligne dans notre calendrier. Avant de m'abonner il y a cinq ans, j'ai longtemps choisi mes matches et s’il y avait une partie que je ne voulais pas louper, c'était le LHC, plus que Fribourg. Pour moi, il y a toujours autant d'engouement.»

«Je suis comblée»

Jacqueline Geiser, 60 ans: «Trop de derbys? Ah non, justement, avec ce genre de confrontations je suis comblée. Ce match contre notre meilleur ennemi, je l'attends avec impatience, cela maintient le suspense entre Romands. Que ce soit Lausanne ou Fribourg, je vis ces rencontres très intensément, en soutenant au maximum mon équipe pour qu’on gagne. Cela fait vingt ans que je suis abonnée. Mon seul regret? Si je serai prête à payer plus pour voir un derby, je regrette que le prix des places a pratiquement doublé dans les tribunes des supporters.»

«Être plus espacés»

Claude Pensalfini, 60 ans «Pour moi il n’y a pas trop de derbys, mais ils devraient être plus espacés dans la saison pour susciter plus d'engouement. Mais cela reste malgré tout un match qu’on attend impatiemment, surtout celui contre Lausanne, que je vis passionnément, en étant tendu de la première à la dernière minute, avec cette farouche envie qu’on le gagne. Sinon, je suis fâché car le lendemain au travail, je me fais chambrer par mes collègues. J’avais six ans lorsque j’ai vu avec mon père mon premier match à Genève. Aujourd’hui, j’ai toujours la flamme.»

«Un seul vrai derby»

Ivan Pougnier, 54 ans: «Je pense que les derbys sont trop rapprochés et l'émotionnel prend souvent le dessus sur la qualité du jeu. Il y a aussi ces joueurs qui passent d’un camp à un autre, ce qui enlève de la substance. Avant, tant que Bienne et LHC étaient en LNB, on s’était raccroché à Gottéron, mais le seul vrai derby que l’on aime gagner, pour un Genevois, c’est contre Lausanne. L’inauguration de la Vaudoise aréna est gravée… Cependant, depuis la finale de 2010 et les nombreuses séries de play-off, les duels avec Berne ont presque autant de saveur qu’avec le LHC.»