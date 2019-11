Daniel Winnik est devenu «un vrai Genevois» qui se plaît aux Vernets

Il a ce petit ce petit côté espiègle et fascinant qui le rend si mystérieux. Un peu comme son bouledogue anglais, Sonny, qui le fait toujours autant craquer lorsqu’il lui donne la patte, qu’il réclame un câlin ou une récompense. Daniel Winnik ne cache pas qu’il fond régulièrement devant son colosse mais une fois qu’il saute sur le rink avec son maillot des Aigles sur le dos, son regard perçant change, il n’y a plus de sentiment, il devient un vrai rapace.

«C'est un joueur complet»

«Que vous soyez fan de son équipe ou un spectateur neutre, dès qu’il se trouve sur la glace, on ne peut pas le rater, apprécie son coach Pat Emond. Par sa vitesse et le fait qu’il est toujours sur le puck, il amène beaucoup d’énergie. Impliqué autant défensivement qu’offensivement, c’est un joueur complet qui nous apporte énormément. Il est très aimé dans le vestiaire et respecté par ses adversaires.» Ce Canadien, au corps cabossé par la vie de hockeyeur, qui a joué avec Sydney Crosby, Alexander Oveshkin, Logan Couture et les plus grands durant ses 850 matches de NHL, ne regrette pas aujourd’hui son choix de carrière, de la terminer en Suisse, sur ces grandes patinoires où il peut exprimer son magnifique patinage. «Je deviens un vrai Genevois, j’adore cette ville!» s’exclame-t-il, sincère, lui qui s’est engagé avec le club jusqu’à la fin de la saison 2021. Sa femme, qui a une âme d’artiste, se plaît aussi au pied du Jet d’eau.

«On joue plus agressivement et intelligemment»

Mais depuis son arrivée, il y a treize mois, que de changements pour cet ex-attaquant des Minnesota Wild passé également parWashington (Capitals),Toronto (Maples), Pittsburgh (Pinguins), Anaheim (Ducks), San José (Sharks), Colorado (Avalanche) etPhoenix (Coyotes). À 34 ans, il est désormais le plus ancien du vestiaire, dans la peau du papy ou du grand frère. «Le but est de donner des conseils aux plus jeunes, pour moi c’est intéressant, précise le vétéran. Avec tous ces gamins dans l’équipe qui mettent leur cœur et la passion sur la glace, on joue beaucoup plus agressivement et intelligemment. Ce n’est pas pour me déplaire.»

21 matches, 16 points

La preuve par les chiffres: après 21 matches, il compte 16 points, 8 buts et autant d’assists. «Mais je joue toujours le même jeu que la saison dernière ou qu’en Amérique du Nord, sauf que j’avoue que j’ai passablement de réussite actuellement.» Il sourit et touche du bois, conscient que dans une saison il y a des hauts mais aussi des bas. «Mais je travaille dur tous les jours pour être encore meilleur», poursuit un Daniel Winnik tout heureux d’évoluer sur ce nuage avec ces Aigles. «Il est vrai qu’il y avait de quoi se poser des questions après nos matches de préparation, mais là avec les bons résultats qui se sont enchaînés on est en confiance et cela se ressent dans notre jeu.»

De quoi se mettre à rêver d’un sacre ce printemps. «Le titre, tout le monde y pense, mais pour l’instant notre priorité est de nous qualifier pour les play-off, lâche ce bel athlète de 188 cm natif de Toronto. Après, que tu sois premier ou huitième, tout le monde a sa chance.» Cela passe forcément par un nouveau succès ce mardi face à Rapperswil. «Cela va être un match spécial pour Daniel Vukovic, où il va avoir beaucoup d’émotions devant toute sa famille, mais qu’il sache que c’est Genève qui va gagner.» Il a le regard de celui prêt à lui réserver une petite surprise sur la glace...