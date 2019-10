Le Coultre, Maillard et Moy pour une 1re avec la Nati

Du 6 au 10 novembre, l’équipe de Suisse sera en lice dans la Deutschland Cup, à Krefeld (All). Pour composer son groupe rajeuni en vue de ce tournoi de préparation réunissant l’Allemagne, la Russie et la Slovaquie, le sélectionneur Patrick Fischer a fait appel à cinq néophytes parmi les 24 joueurs qui feront le voyage mercredi prochain. Il s’agit du gardien Melvin Nyffeler (Rapperswil), des défenseurs Dominik Egli (Rapperswil) et Simon Le Coultre (Genève), ainsi que des attaquants Guillaume Maillard (Genève) et Tyler Moy (Lausanne). Noah Rod, seul rescapé du groupe qui avait disputé le Mondial en mai dernier en Slovaquie, sera le capitaine de l’équipe. Les joueurs du Lausanne HC et du HC Davos, qui s’affrontent samedi en National League, manqueront les deux journées d’entraînement prévues lundi et mardi à Kloten, mais s’envoleront avec le reste du groupe mercredi.

Sélection pour la Deutschland Cup

Gardiens (3): Gauthier Descloux (Genève-Servette HC), Melvin Nyffeler (SC Rapperswil-Jona Lakers), Joren van Pottelberghe (HC Davos).

Défenseurs (8): Dominik Egli (SC Rapperswil-Jona Lakers), Andrea Glauser (SCL Tigers), Fabian Heldner (Lausanne HC), Roger Karrer (Genève-Servette HC), Samuel Kreis (HC Bienne), Simon Le Coultre (Genève-Servette HC), Claude-Curdin Paschoud (HC Davos), Yannick Rathgeb (HC Bienne).

Attaquants (13): Jérôme Bachofner (EV Zug), Thierry Bader (HC Davos), Alessio Bertaggia (HC Lugano), Luca Fazzini (HC Lugano), Jason Fuchs (HC Bienne), Guillaume Maillard (Genève-Servette HC), Noah Rod (Genève-Servette HC), Tyler Moy (Lausanne HC), Marco Müller (HC Ambrì-Piotta), Raphael Prassl (ZSC Lions), Damien Riat (HC Bienne), Dario Simion (EV Zug), Pius Suter (ZSC Lions).