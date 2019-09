Cette saison, Genève-Servette ne fera plus «bandes» à part

C’est la saison des patinoires. Un peu partout, en Suisse, elles poussent comme des champignons. Mais un peu comme le nuage de Tchernobyl, qui en son temps n’était pas passé sur la France, le phénomène s’ingénie à ne pas se propager à Genève. Ambri, 250 habitants, aura bientôt son Arena moderne. Langnau, 8500 âmes, a déjà joliment rénové la sienne. Fribourg est en train de réaliser des prouesses techniques pour faire entrer sa BCF Arena dans le XXIe siècle. Et que dire de Lausanne, qui s’est offert un bijou du côté de Malley? Cette superbe enceinte ultramoderne sera inaugurée contre Ge/Servette, le 24 septembre. Comme pour mieux rendre les Grenat à leur situation précaire, eux qui évoluent dans une patinoire d’un autre millénaire.

Elle a beau avoir son charme et un emplacement au cœur de la ville, elle n’en demeure pas moins un gouffre à argent et un immense frein au développement de Ge/Servette. Des millions ont déjà été dépensés pour appliquer des emplâtres sur des jambes de bois. Derniers soins prodigués? Les bandes. Elles ont enfin été changées pour se mettre en conformité avec les règlements de la Ligue nationale. Dès ce vendredi soir contre Düsseldorf (19 h) et toute la saison, le public découvrira la structure installée par La Pati, l’entreprise florissante de l’ancien joueur Antoine Descloux, par ailleurs oncle du gardien des Aigles Gauthier Descloux. Elles ont la particularité d’être plus souples pour mieux absorber les chocs lors des charges. Plus hautes sur les côtés, elles protègent mieux les spectateurs placés dans l’axe des dégagements.

Pour les joueurs, il faudra aussi s’ajuster. «Le puck glisse moins le long de la bande, explique Louis Matte. Il faudra donc faire attention lorsqu’on veut lancer la rondelle de l’autre côté pour changer le jeu. Même chose pour les tirs. Avant, ils rebondissaient jusque dans le slot et il fallait anticiper. Ce ne sera plus le cas.»

Contre les Allemands de Düsseldorf, c’est un Ge/Servette presque au complet qui se présentera sur la glace pour un dernier test avant la reprise. Tanner Richard jouera son premier match et retrouvera ses compères Winnik et Wingels. À découvrir également Karrer et Miranda, deux Zurichois, excellents jusque-là.