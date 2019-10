Avec toujours autant d’insouciance

Tommy Wingels est de retour

À la 23e, Tommy Wingels s’est retrouvé seul face à Pascal Caminada et a manqué la cible. Encore une fois. Il s’agissait là de son 27e tir consécutif sans allumer la lampe. Dix matches et plus d’un tiers-temps. Une éternité lorsque marquer est quasi aussi naturel que respirer. Alors lorsque l’ailier a fait trembler les filets trois minutes plus tard (1-2), il a eu un grand sourire.

Orphelin de Tanner Richard, l’Américain n’est plus tout à fait le même joueur. Ceci n’enlève évidemment rien aux qualités de Deniss Smirnovs avec qui il a formé un étonnant duo. Mais lorsque l’on joue avec un des centres les plus créatifs de la ligue, tout devient plus facile. Ce fut le cas la saison dernière. C’est peu dire que Wingels voit d’un bon œil le retour futur de son compère de ligne. «Je ne suis pas encore sûr que ce soit avant la pause de l’équipe nationale, tempère Patrick Emond. Il reste deux matches et c’est possible que ce soit encore un peu trop précipité.»



Toujours est-il que ce but de Tommy Wingels tombe au meilleur des moments pour celui qui est le baromètre des Grenat. Le point positif? Jamais son implication et son envie d’aller de l’avant n’ont été remises en question. «C’est un bonheur de jouer avec lui, a apprécié Deniss Smirnovs. Il m’apprend beaucoup de choses match après match. Pour un jeune joueur comme moi, c’est agréable d’avoir un coéquipier comme lui.» Si, en plus, il retrouve son flair devant le but adverse, ce sera tout bénéfice pour les Aigles. G.B.