Les Aigles plongent un champion à la peine encore plus dans le doute

Il y a longtemps qu’on n’avait plus vu un champion aussi chahuté dans sa fosse, poussé dans ses derniers retranchements par un outrecuidant visiteur et sifflé par des fans qui commencent à désespérer. A croire qu’on a vécu la fin d’un cycle, samedi, avec ces Bernois qui jouent à se faire peur avec la barre et vraiment des frayeurs à leur public, en peine. «Vous avez vu notre entraîneur derrière le banc, il reste les bras croisés, impassible, cela ne peut plus continuer comme ça», se lamente ce (vrai) supporter des Ours depuis des lustres, convaincu que son SCB, celui de Kari Jalunen, n’a plus d’âme et qu’il aura bien des problèmes à se qualifier de cette manière pour les play-off. «A part Tristan Scherwey, qui ne déçoit jamais, il n’y a plus rien dans cette équipe, soupire ce fidèle abonné. Ge/Servette était meilleur ce samedi, tout simplement.»

Les Grenat, qui avaient été également malmenés, jeudi dans leur patinoire par Zurich, avec certains leaders ne mettant plus autant d’application à mettre la main à la pâte défensivement, ont retrouvé leur ADN dans la capitale. A l’exception du début de match où le locataire a pris les devants avec l’énergie du désespoir (2-1, 11e), il n’y a pas eu ces erreurs de placement et de concentration qui avaient plombé les dernières sorties de la bande à Emond, multipliant, dans une seule partie, les hauts et les bas.

La différence en zone neutre

Après avoir encaissés sept buts à Bienne et neuf il y a quatre jours aux Vernets, les Genevois ont su réagir tous ensemble, en surclassant souvent leur hôte, surtout au deuxième tiers, avec rien que vingt tirs cadrés à neuf pour ce visiteur dominateur. «C’est vrai qu’on aurait mérité un ou deux buts de plus, regrettait Tim Bozon au terme de la partie. Mais on a surtout rien lâchés ensuite», se réjouissait le fils de Philippe. C’est en zone neutre que cet outrecuidant invité a fait la différence, en tournant autour de Bernois contrariés, méconnaissables.

Il n’a manqué que des buts pour ces Servettiens au final très mal payés avec ce 3-2 après la fin du 2e tiers. «On devait se reprendre après notre défaite contre Zurich et même s’il n’y a pas trois points on bout, il était important de nous imposer en prolongation», se réjouissait un Deniss Smirnovs qui a tourné les Blum, Untersander et Andersson en bourriques, dépassés par la vitesse d’exécution de ces «Grenat» retrouvés avec un Robert Mayer époustouflant devant la cage. «Comme nous l’avait répété notre coach, nous devions tous recommencé à jouer durant soixante minutes des deux côtés de la patinoire, en montrant du caractère», sourit le jeune Letton, qui sait très bien que le talent n’est rien sans le travail.

«A coeur de jouer un match entier»

«On avait tous à coeur de jouer un match en entier, ce qui n’avait pas été le cas ces derniers temps, poursuit Eliot Berthon, au four et au moulin et plein d’abnégation sur la glace, comme c’est le cas depuis le début de la saison. On a marqué au bon moment, je pense, mais tout le monde a bien bossé et cette victoire est méritée ce soir. De bon augure pour la suite.»

La suite, c’est le LHC jeudi aux Vernets avant d’enchaîner avec un deuxième derby samedi à Fribourg. «On a une bonne partie de la semaine pour nous préparer, on sera d’attaque!», promet l’attaquant d’un GSHC qui a retrouvé son second souffle dans la capitale avant d’aborder le sprint final et ces play-off qui se rapprochent où il est encore possible de retrouver ces Bernois en quarts de finale. S’ils se qualifient...