À Bienne, les Aigles retombent de leur nuage dans leurs travers

Dans les montagnes russes de nos souvenirs, on ne sait jamais ce qui était le plus dur: descendre ou remonter. Dans les deux cas, l’estomac avait du mal à aller aussi vite que le manège. Il n’est jamais facile d’atterrir après avoir voyagé dans les étoiles, la tête tourne encore. Vingt-quatre heures après avoir fait valser Langnau (6-3) sur leur glace, les joueurs de Ge/Servette ont bien essayé, à Bienne, de poursuivre sur leur lancée. Mais après un départ idéal suite à un but de Noah Rod (7e), les Grenat sont retombés petit à petit dans leurs travers pour s’incliner, au final, sur ce même score. «Il y a eu des erreurs d’inattention dans notre manière de gérer le puck lorsque nous étions en sa possession, a déploré le coach, Patrick Emond. On l’a trop facilement redonné à l’adversaire. Cela ne pardonne pas contre une équipe avec un tel volume de jeu. Il aurait fallu être parfait pour s’imposer, ce qui n’a pas été le cas.»

Un très bon match

Au terme d’un très bon match entre deux formations séduisantes et joueuses qui avaient envie de bien faire, Bienne a prouvé qu’il n’était pas un leader de pacotille. Avec un Peter Schneider en feu, inscrivant sa septième réussite de la semaine (quatre mercredi à Klagenfurt en Ligue des champions et trois samedi), un Jonas Hiller toujours au sommet de son art (pourquoi veut-il raccrocher?) et un groupe de qualité, les Seelandais ont continué de patiner sur leur petit nuage, là où se trouvaient encore les Aigles vendredi avant de battre de l’aile.

Les situations spéciales

«Oui, Hiller a sorti deux à trois gros arrêts quand on devait marquer, mais on n’a pas été assez réalistes devant le but alors que notre adversaire, lui, s’est montré plus opportuniste, regrettait Noah Rod. Et puis, surtout, on n’a pas été suffisamment efficaces en situations spéciales. C’est qui a fait aussi la différence.» À corriger. C’est également ce que pensait, à l’heure du «bilan mi-figue mi-raisin», Arnaud Jacquemet, conscient que lui et ses copains n’avaient pas été aussi à l’aise dans cet exercice que vendredi.

L’instinct du tueur

«Je pense qu’il y avait mieux à faire face à cette belle équipe, comme cela avait déjà été le cas lors de notre première confrontation aux Vernets, relevait avec regret Jacquemet. Même si Bienne était meilleur pour avoir su aller là où ça fait mal devant le but, ce deuxième revers me reste en travers de la gorge.» Le défenseur pestait contre ces gros espaces que les Grenat ont laissés devant la cage de Gauthier Descloux. «Il y avait passablement de pucks qui traînaient devant lui et qu’on aurait dû dégager avant que les Biennois ne poussent cette rondelle au fond des filets. Eux en voulaient plus que nous. Maintenant, c’est avec ce genre de rencontre que l’on apprend ce qu’est l’instinct du tueur.»

L’œil du tigre, comme celui de Noah Rod, par exemple, auteur de trois points dans le Seeland. «Même si on va continuer à commettre encore des petites erreurs, on va essayer de les gommer petit à petit en s’appuyant sur notre ambiance et notre bonne dynamique pour aller de l’avant», renchérit le capitaine, convaincu que les Aigles vont relever la tête vendredi contre Lausanne pour faire plaisir à leurs supporters venus en nombre à Bienne.

«Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne», rappelle le No 96. «Mais après notre succès lors de l’inauguration de la Vaudoise aréna, ils auront à cœur de se venger, prévient Jacquemet. À nous d’être prêts au combat.» Et de remonter sur leur nuage…