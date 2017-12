À Davos, Rod marque sa présence dans le but de gagner sa place pour les Jeux

Dans ces gradins en bois d’un autre temps qui sentent si bon l’histoire, à l’époque ce Gémeaux ambitieux s’était mis en tête qu’il reviendrait un jour pour jouer et charger sur la glace ces gros hockeyeurs, pour la plupart des Russes qui ne lui faisaient pas peur!

La première fois qu’il était venu dans cette «cathédrale», en 2007, il n’avait que onze ans. Son père, Jean-Luc, ex-joueur de Lausanne, de La Chaux-de-Fonds et de Fribourg, avait emmené son «petit» garçon à la Coupe Spengler. Pour qu’il s’imprègne du haut niveau, de ce qu’il pourrait vivre plus tard. Le môme avait bien retenu la leçon.

Alors fan des Dragons, cet attaquant plein d’espoir évoluait avec les Moskitos de Forward Morges. Il était reparti des Grisons avec la canne de Loïc Burkhalter, qui jouait encore à Davos sous la direction déjà de la légende Arno Del Curto. Si le Neuchâtelois finit aujourd’hui tranquillement sa carrière à La Chaux-de-Fonds, le «gamin» est de retour dans cette patinoire avec un maillot de l’équipe de Suisse sur les épaules. Et un bel avenir qui se dresse devant lui, la NHL et les San José Sharks lui tendent en effet les bras…

Invité de dernière minute

Il s’agit même de sa deuxième participation dans ce prestigieux tournoi après avoir soulevé le trophée en 2013 avec Ge/Servette lors du premier des deux sacres des Grenat. Comme six ans plus tôt, sur la glace il y avait des gros Russes du CSKA Moscou en face de lui et c’est lui qui avait été le plus fort! «L’an d’après, je me trouvais avec l’équipe de Suisse des M20 au Canada», se souvient le jeune international bien décidé à être pris encore une fois cette année la main dans le sacre. «Notre coach, Patrick Fischer, nous a bien fait comprendre que si nous sommes ici à Davos, c’est avant tout pour remporter le tournoi. Pour le reste, ce qu’il attend vraiment de nous en vue des JO, il ne nous a rien précisé personnellement, on verra plus tard…»

Invité de dernière minute après les défections des Bernois Gaëtan Haas et Thomas Rüfenacht, le Genevois a bien l’intention d’en profiter pour obtenir le précieux sésame pour les Jeux olympiques de Pyeongchang. «Chacun de nous va vouloir se montrer pour gagner sa place, admet le No 46 des Helvètes. À moi d’amener mon énergie, d’imposer ma présence physique pour convaincre le sélectionneur.»

Volontaire, Noah Rod va, comme à son habitude, mettre tous les atouts de son côté pour se retrouver, au début de février, dans l’avion pour la Corée. Il en a le potentiel. Son but ce jeudi, le troisième contre les Finlandais, prouve qu’il est sur le bon chemin. Avec Damien Brunner et Joël Vermin qui sont dans sa ligne, aussi. À Davos, les trois compères ont marqué de bons points.

«Ce sont de bons joueurs, c’est facile de jouer avec eux», sourit celui qui se plaît bien dans le groupe de Fischer où avec son pote des Vernets Tanner Richard, il se sent comme un poisson dans l’eau.

Après un début de saison «grenat» perturbé par des blessures à répétition – avec notamment des problèmes insolubles à une cheville –, le Servettien est surtout arrivé dans la station davosienne avec un état de fraîcheur qui pourrait lui être favorable au moment du choix cornélien où certains internationaux n’ont plus trop la forme olympique.

Arrêtés dans la rue

«J’ai pu disputer quatre matches avec Ge/Servette pour me mettre en jambes avant le tournoi, c’est idéal», se réjouit un Aigle qui a aussi, dans la foulée, retrouvé un gros moral avec des résultats plus en adéquation avec les ambitions du club. «Il est vrai que dans la vie de tous les jours, à la maison ou avec mes proches, notre mauvaise période sur la glace devenait vraiment pesante», admet un Noah Rod qui s’est envolé bien haut avec cet Aigle qui n’a jamais perdu au mois de décembre.

«Craig Woodcroft est aussi à Davos avec le Team Canada mais je ne l’ai pas encore croisé», se marre le Servettien qui apprécie l’ambiance «incroyable» dans la station pendant la Spengler. «Avec Ge/Servette c’était aussi sympa mais là tous les Suisses qui nous arrêtent dans la rue, qu’ils soient fans d’Ambri ou d’un autre club romand, encouragent tous l’équipe nationale. C’est différent.» La seule chose qui ne change pas, ce sont ces gradins en bois d’un autre temps où s’est assis son père, Jean-Luc. Et tous ces mômes qui veulent désormais une photo et une canne de Noah Rod…

(TDG)