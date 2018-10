Un derby lémanique en miroir

Derby lémanique, acte III. L’enjeu est simple: la barre. À ce stade de la saison, il n’a certes rien de rédhibitoire. Il n’empêche qu’au rayon dynamique, la confrontation de ce mardi soir aux Vernets vaudra son pesant de cacahuètes. Entre un Ge/Servette (8e) qui reste sur deux revers et un LHC (9e) qui campe sur deux victoires après une période compliquée, une défaite face à un adversaire direct sera de toute manière malvenue. Alors, début du doute pour les Aigles ou nouveau coup d’arrêt pour les Lions?

Si les deux équipes sont aujourd’hui au coude à coude, c’est loin d’être un hasard. Car les deux rivaux ont jusqu’ici globalement laissé transparaître bien des similitudes. Autrement dit, Genève et Lausanne ont un peu les mêmes préoccupations.

Celui qui les négociera le mieux ressortira des Vernets avec le sourire. Et avec un avantage psychologique, du point de vue de la rivalité régionale (1 victoire chacun cette saison) mais surtout pour la suite du championnat. À court terme, en tout cas.

La trêve internationale de début novembre (du 4 au 12) approche à grands pas et tout le monde en National League a un objectif identique: l’atteindre sur une bonne note, histoire de pouvoir souffler dans le contexte le plus tranquille possible. Reste que tout le monde n’aura pas cette chance. Ça vaut bien entendu pour Ge/Servette et le LHC. Chaud devant!

Une attaque perfectible

Le rendement offensif de Ge/Servette et du LHC va un peu mieux depuis quelque temps: 9 buts marqués en trois matches d’un côté, 13 réussites inscrites en quatre rencontres de l’autre. Mais, globalement, les deux rivaux lémaniques (respectivement 9e et 7e du classement des attaques de la ligue) manquent d’efficacité depuis le début de la saison.

Et c’est bien d’efficacité qu’il faut parler. Car tant Genève que Lausanne se procurent des occasions. En témoignent leurs moyennes de tirs par match (30,29 et 32,33) et plus particulièrement de shoots enregistrés depuis le slot, domaine dans lequel peu d’équipes en National League font mieux que les Aigles (4es avec 13,79 tentatives par match) et les Lions (2es/15,47).

Le pourcentage de conversion de leurs tirs (6,84% et 7,22%) démontre par ailleurs l’existence d’une bonne marge de progression. Dans les deux cas, cela passe par des leaders offensifs plus régulièrement décisifs.

Une certaine discipline

Les deux équipes ont un box-play problématique (lire ci-dessous), mais Genevois et Lausannois ont une vraie chance: leur discipline. Si l’on fait abstraction de trois pénalités de 10’, les Aigles sont même, avec 46 punitions mineures, la deuxième équipe la plus disciplinée de la Ligue derrière Berne, intouchable dans cette catégorie. Lausanne n’est pas en reste avec uniquement 50 sanctions de deux minutes en quinze matches.

Que ce soit Ville Peltonen ou Chris McSorley, les deux entraîneurs prônent par ailleurs une rigueur à toute épreuve avant la projection vers l’avant. L’école finlandaise d’un côté et la force de l’habitude de l’autre. Et qui dit rigueur dit également implication de chacun dans les basses besognes. Cette compacité défensive permet aux arrières de n’être que très rarement en situation inconfortable. Samedi, Genève n’a même reçu que trois pénalités mineures dont deux ridicules contre Jack Skille (trébucher inexistant + méconduite).

Ce mardi soir, les punitions vaudront cher.

Des gardiens en concurrence

Qui est le véritable gardien No 1? La question vaut d’un côté comme de l’autre. Tant à Genève qu’à Lausanne, celui qui a commencé la saison sur le banc a ensuite davantage convaincu que le titulaire du 21 septembre: Gauthier Descloux chez les Aigles, Luca Boltshauser chez les Lions.

Séparons les cas. Aux Vernets, Robert Mayer (6 départs, 1 victoire, 88,07% d’arrêts) souffre pour le moment de la comparaison avec sa jeune doublure de base de 22 ans (8 matches, 5 succès, 94,12% d’arrêts), dont l’explosion bouleverse gentiment la hiérarchie et ajoute une donnée non-néligeable dans les choix du staff: la gestion humaine. Difficile, du reste, de prévoir qui sera devant la cage ce mardi soir. D’autant que Descloux en a pris six, samedi face à Langnau.

À Lausanne? Ce ne sont pas les statistiques, mais l’impression visuelle qui penche en défaveur de Sandro Zurkirchen (9 titularisations). Et puis, Boltshauser (6 départs) vient de réaliser un week-end très solide. Rien ne semble toutefois acté. Cette incertitude est-elle problématique?

Un box-play perméable

Seul Fribourg a encaissé plus de buts en infériorité numérique (15) que les 11 du Lausanne HC. Les 76,09% de réussite dans la spécialité font des Vaudois l’une des arrière-gardes les plus poreuses en box-play. Ce week-end, toutefois, le LHC a survécu à une longue période de 3 contre 5 face à Bienne. Et grâce au retour de Petteri Lindbohm, les attaquants adverses ont eu plus de peine pour manoeuvrer. Avec le déménageur finlandais, les Vaudois proposent un box-play largement moins catastrophique. Lors des quatre matches que l’arrière nordique a manqué, Lausanne a rendu une copie raturée (4/12). Ce mardi soir, Lindbohm devrait bel et bien être présent. De quoi aider?

Pour Genève, la statistique de tirs bloqués (11,5 par match, 12e place) peut résumer une partie du problème. Hormis Daniel Vukovic (25), aucun autre Grenat n’est dans le top 20 de la spécialité. Pire, le GSHC a capitulé à trois reprises en situation spéciale lors des deux derniers matches. De quoi donner des maux de tête à Chris McSorley. (TDG)