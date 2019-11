Un derby? Non, deux pour les Aigles ce week-end!

C’est bien connu, un derby ne se joue pas, il se gagne. C’est ce qu’on se dit forcément à Genève, Fribourg et Lausanne à chaque fois que ces confrontations si spéciales attrapent le hoquet. «Cette partie-là, on n’a pas le droit de la perdre!» C’est devenu un mot d’ordre pour ces fans qui ne se supportent pas, ce rendez-vous incontournable est souligné en rouge sur l’agenda. Mais avec la répétition de ces défis entre frères ennemis, la saveur est-elle toujours la même? Tandis que Ge/Servette défie Gottéron ce vendredi avant de se rendre samedi à Malley, on a posé la question aux supporters grenat, au club et à un joueur.

«Pas encore les play-off» Arnaud Jacquemet ne les compte plus, ces rencontres particulières. «Dans mon enfance, j’ai connu des derbys très tendus entre Sierre et Martigny ou contre Viège. C’était bien plus chaud que maintenant, reconnaît le Valaisan des Vernets. Si notre car avait été attaqué à coups de pierres en 2015, si on répète aux Lausannois que c’est le derby du lac de Genève, sur la glace j’ai l’impression qu’il y a moins d’intensité qu’à l’époque. Mais ce n’est pas encore les play-off!» S’il n’était pas encore à Genève, le défenseur se souvient de cette demi-finale en 2010, quand les Grenat avaient éliminé des Fribourgeois qui menaient pourtant 3 à 1 dans la série. «C’est depuis là qu’il y a une grosse animosité entre les deux clubs, poursuit Jacquemet. Je me rappelle aussi d’une grosse charge de Rubin sur Sprunger...»

Or, pour les fans genevois, on est surtout excité face au LHC. «Mais on ne va plus à Malley, lâche cette mère de famille. On n’a pas envie de se faire taper dessus!» D’autres s’y rendront en revanche samedi de gaieté de cœur, les poings en avant.

«Que ce soit les Lions ou les Dragons, c’est forcément le match que tout le monde attend, estime Philippe Rigamonti, directeur administratif des Aigles. Je peux d’ailleurs déjà vous dire qu’on jouera à guichets fermés le 30 janvier pour la venue de Lausanne. Quant à ce vendredi face à Fribourg, on devrait aussi être proche de remplir la patinoire.» Pour lui, c’est sûr, les Vaudois et les Fribourgeois attireront toujours du monde. «Les entreprises qui réservent des loges nous demandent toujours ces deux clubs ou Berne. Mais 5200 personnes, comme mardi face à Rapperswil, ce n’est pas assez.» Si les affluences sont en baisse, Philippe Rigamonti est conscient que c’est aussi une question de prix. «Pour des parents avec deux enfants, c’est une soirée à plus de 300 francs, c’est trop cher.» Les dirigeants cherchent des solutions, comme des abonnements en commun avec le Servette FC ou des cartes à 10 matches. Y compris les derbys...