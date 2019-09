Tommy Wingels va dégainer, c’est un sniper

Il a les yeux revolver, le regard qui tue, des paroles si chères à Marc Lavoine: c’est ce qu’on appelle, dans le milieu, un «sniper», quelqu’un capable de tirer le premier et de mettre le puck «au fond», en plein dans le mille lorsqu’il ajuste sa cible devant une cage. Faire trembler les filets, c’est son obsession, le travail pour lequel il est payé avec Ge/Servette. Il adore ça, preuve en est son sourire en coin lorsque sa victime se couche. Tommy Wingels, 13 buts en 21 matches la saison dernière, a déjà commencé son travail de sape lors des matches de préparation. Comme pour marquer son territoire, il est bien affûté, remonté comme un coucou helvétique.

Il adore Genève

«Je suis arrivé plus tôt que l’an passé à Genève et ça, je pense que cela va payer sur la glace, comme le fait de mieux connaître le hockey suisse et cette ville si fantastique.» Avec Molly, son épouse, et ses deux enfants – Greta (3 ans et demi) et Shaw (bientôt douze mois) – la vie est belle du côté du Grand-Lancy, où ce fan d’architecture adore prendre le tram pour se promener dans la vieille ville qu’il aime tant. «Je fais en sorte que tous les jours soient un grand jour et d’avoir du plaisir dans tout ce que je fais, c’est dans mon caractère.»

Plutôt tranquille, l’Américain, plus de 500 rencontres de NHL avec San José, Chicago, Ottawa et Boston, a les patins qui chauffent, vraiment d’attaque avant ce début de championnat qui démarre, pour Ge/Servette, ce vendredi soir à Langnau avant de se poursuivre ce samedi aux Vernets avec la venue de Bienne.

«Ces premiers matches sont importants pour montrer aux fans et à tout le monde qu’on a beaucoup d’envie et qu’on en veut vraiment pour atteindre notre objectif.» Convaincant, le No 10 des Vernets se «sent bien» et «en pleine santé», pour aller chercher ce casque jaune et la tunique de top scorer qu’il veut faire briller sur la glace des Vernets. Il peut devenir le meilleur de la ligue.

Le coach compte sur lui

«J’espère qu’il va inscrire autant de buts que l’an passé, voire plus. Il a les qualités pour cela», sourit son coach, Pat Emond, qui compte surtout sur lui pour emmener sa jeune troupe le plus haut possible au classement. C’est son objectif et celui du club.

«Après une si longue pause, on a tous hâte, en effet, de lâcher les chevaux», renchérit le «vétéran» de 31 ans, très motivé dans sa mission et «prêt à tout casser» avec ces mômes aussi talentueux. «Quand tu es jeune, tu joues et tu ne t’inquiètes pas de tout ce qui se passe autour. Ce sera peut-être notre force, estime-t-il. À nous, les anciens, de leur montrer comment devenir encore de meilleurs professionnels. Eux nous amènent de la joie et du tempo, alors que le coach nous fait partager son enthousiasme tous les jours.» Tommy Wingels apprécie ce renouveau grenat et ce vent de fraîcheur inculqué par Pat Emond. «Chris McSorley avait une mentalité et une attitude très nord-américaines alors que son successeur a un système plus européen sur la glace et dans sa gestion de ses entraînements.»

À ceux qui placent son équipe sous la barre, il sourit. «Ces personnes sont stupides, plaisante (à peine) ce natif de l’Illinois. Maintenant, je comprends ceux qui sont sceptiques parce que nous sommes très jeunes, mais on va leur prouver qu’ils ont tort!»

Contre l’homophobie

Il est prêt à dégainer comme dans son combat pour éradiquer l’homophobie dans le sport. «Je pense que c’est bien d’arrêter des matches de football en France lorsque les supporters dérapent, estime ce père de famille qui ne comprend pas cette intolérance. On est au XXIe siècle et aujourd’hui le sport doit surtout amener du plaisir, de la joie et de la bonne humeur à tout le monde. Il ne devrait pas y avoir des gens qui se sentent mal à l’aise dans un stade ou dans une patinoire, voire dans une équipe. Il faut que cela cesse.»

Ce «sniper» est vraiment une belle personne, même s’il a les yeux revolver et le regard qui tue. Il est prêt à tirer dès ce vendredi soir à Langnau…