Sprunger: «Il faut arrêter de dire que Ge/Servette est une surprise»

La patinoire fribourgeoise est toujours en travaux. Meuleuses qui tournent à plein régime, ballet incessant de grues et chassé-croisé des ouvriers rythment les entraînements fribourgeois depuis plus d’une année déjà.

Récemment, c’était pourtant la première équipe des Dragons qui semblait être le plus imposant chantier sur les bords de la Sarine malgré la pharaonique rénovation de la vétuste BCF Arena. Enchaînement de défaites, blessure de l’emblématique capitaine Julien Sprunger, changement d’entraîneur, arrivée du directeur sportif à la bande. De l’extérieur, le début de saison a ressemblé à une accumulation tragicomique de tout ce qui aurait pu aller de travers. Depuis l’arrivée de Christian Dubé derrière le banc, la spirale est pourtant à nouveau positive avec 18 points lors des 10 derniers matches, soit cinq de plus que les Grenat.

«Rivalité moindre»

Les dernières rencontres avant la pause ont permis à Gottéron de retrouver le sourire. Sans leur leader, les Fribourgeois ont quelque peu remonté la pente avec des succès encourageants face à Lausanne, Berne et Zoug. Julien Sprunger, lui, a suivi les hauts et les bas de ses coéquipiers depuis les gradins. «C’était frustrant de ne pas pouvoir les aider», a-t-il constaté. Présent à tous les matches, il a pu observer ce nouveau système se mettre doucement en place. «On sent qu’il y a une plus grande liberté offensive, poursuit-il. Pour un joueur comme moi, c’est forcément une bonne nouvelle. Mais bon… N’attendez pas de me voir faire des solos durant tout le match pour autant (rires) .»

Cette date du 12 novembre, Julien Sprunger ne l’avait pas en tête. Blessé au genou le 17 septembre à Langnau lors d’un contact avec Robbie Earl, le grand ailier devait être absent plus longtemps. Estimée entre deux et trois mois, sa convalescence s’est finalement calquée sur l’échéancier le plus optimiste. «Nous avons pris toutes les précautions pour que ce ne soit pas un retour trop précipité», tempère-t-il.

C’est donc face aux Aigles que le capitaine fêtera son retour. Un club avec qui une relation particulière semble s’être installée avec les années. «Depuis un certain temps pourtant, cette rivalité semble moins importante, remarque-t-il. Nous constatons la même chose avec les rencontres face à Berne. Ce ne sont plus les mêmes chocs que par le passé.»

Pas sa réussite habituelle

Répétition des matches et lassitude sont passées par-là. À force de se croiser six fois par saison, sans compter les éventuels play-off, les deux équipes attendent le prochain duel avec moins d’excitation. Les comptes à régler sont moins nombreux et l’ambiance devient forcément un rien moins électrique. Sur la glace, mais dans les gradins également. Il paraît loin le temps où Julien Sprunger ne pouvait pas toucher le puck aux Vernets sans faire pleuvoir sur lui sifflets et quolibets. «Cela reste un duel spécial, lance-t-il. Surtout cette année, où nous avons commencé par nous imposer chez eux. Je pense qu’ils auront à cœur de venir se rattraper chez nous.» Dans la voix du capitaine de Fribourg-Gottéron, il n’y a pas d’animosité, même s’il passe tant de mauvais moments face à une équipe genevoise contre qui il n’a pas sa réussite habituelle. Cela fait désormais sept matches qu’il n’a pas trouvé le chemin des filets face à l’arrière-garde des Grenat. Sur les 15 derniers duels fribourgo-genevois, l’homme aux 800 matches dans l’élite n’a inscrit que huit points (4 buts, 4 assists). Une moyenne de 0,53 point par match bien en deçà de ce qu’il a fait tout au long de sa carrière (0,80).

Absent du premier duel de la saison aux Vernets, il n’a pas encore patiné contre le Ge/Servette «new-look» de Patrick Emond et de ses jeunes pousses. «Il faut arrêter de dire que ce que réalise Genève est une surprise. Ce n’en est pas une. Ils ont pris une direction intéressante en misant sur une belle génération de jeunes joueurs. Je trouve qu’ils font un très beau travail de formation qui porte ses fruits actuellement.»

Emond a récupéré ses onze internationaux

C’est avec un gros soupir de soulagement que Patrick Emond a accueilli, un à un, ses joueurs ce lundi matin aux Vernets. Tous avaient le sourire, tous contents de se revoir après une semaine un peu spéciale. À l’exception de Gauthier Descloux, revenu du camp de l’équipe de Suisse avec un petit bobo «pas trop grave», tout le monde était là en pleine forme.

Il y a sept jours que les coaches des Aigles étaient privés de leurs onze internationaux, appelés avec la Suisse, la France, la Lettonie et la République tchèque. Sept jours qu’ils ont dû jongler avec ingéniosité pour préparer au mieux le derby de ce mardi à Fribourg avec un si maigre effectif à disposition.

«Il a fallu travailler différemment de d’habitude, explique l’entraîneur principal des Grenat. On a pris notamment quelques juniors pour faire le nombre avec ceux qui restaient en insistant sur la tactique visuelle, ce qu’on n’a pas trop le temps de faire durant la saison quand tout le contingent est présent. Il n’empêche que les entraînements ont été bons, très intenses.» Les «rescapés» en ont profité aussi pour effectuer une sortie récréative mardi après-midi où les coaches leur ont préparé des burgers à leur façon. «Les joueurs ont ensuite bénéficié de trois jours de congé», précise le boss. Certains sont partis se changer les idées à l’étranger, à l’instar de Tanner Richard, qui était en Grèce avec sa compagne pour se ressourcer. Ou comment reculer après une grosse charge de travail pour mieux sauter sur la glace.

Mais ce dimanche tous les «vacanciers» étaient déjà au travail sur la glace des Vernets. «On a disputé un bon entraînement avec six joueurs de Sierre venus nous aider à préparer ce match contre Fribourg», renchérit le Québécois, confiant avant ce deuxième affrontement de la saison qui suit celui des Vernets, remporté par les Dragons après prolongation.

Christian Maillard