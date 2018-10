Robert Mayer se relance avec des Aigles enfin vainqueurs à Zoug

Zoug Académie - Genève-Servette 1-6 (0-2 0-1 1-3)

Bossard Arena, 1720 spectateurs.

Arbitres: MM. Oggier, Boverio; Haag, Rebetez.

Buts: 1re (0’’39) Mercier (Antonietti) 0-1, 7e Fransson (Kast, Winnik/5 c 4) 0-2, 33e Douay (Tömmernes) 0-3, Jacquemet (Tömmernes, Wick/5 c 4) 0-4, 56e Oejdemark (Elsener, Kläy/5 c 4) 1-4, 59e Romy (Douay) 1-5, 60e (59’58’’) Berthon (Mercier, Fritsche/5 c 4) 1-6.

Ge/Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Vukovic, Fransson; Antonietti, Mercier; Bezina; J. Wick, Almond, Rod; Skille, Kast, Winnik; Simek, Romy, Bozon; Fritsche, Berthon, Douay; Heinimann.

Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug Academy; 2 x 2’ contre Ge/S.

Notes: Ge/Servette sans Bouma, Wingels, Rubin, Lazarevs (blessés), Richard (ménagé), Völlmin (surnuméraire).