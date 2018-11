Rivera veut retrouver sa joie de jouer avec ses potes de «la deux»

Chris Rivera, 32 ans, avait en quelque sorte disparu de la circulation depuis son départ inattendu de Fribourg durant l’été malgré un contrat encore valable avec les Dragons. De retour à la maison, à Genève, «pour des raisons familiales», le joueur de centre était resté sur la touche, sans retrouver d’embauche ni en National League, ni en Swiss League. Les rumeurs qui l’envoyaient tantôt au Lausanne Hockey Club, tantôt à Langnau ou ailleurs? «Je reste ouvert à toutes propositions et j’ai vraiment envie de rejouer au plus haut niveau si l’occasion se présente, admet-il. Jusqu’à maintenant, il n’y a rien eu et je continue d’attendre. Pour commencer, je dois me remettre en forme, et de ce côté-là, j’ai encore pas mal de boulot devant moi», se marre-t-il.

L’ancien puncheur aux 659 matches de Ligue nationale – dont 517 sous le maillot grenat de son club de cœur, Genève-Servette – est enfin de retour à la compétition: sa saison commencera samedi aux Vernets, mais l’adversaire n’aura pas pour nom Lugano, Berne ou Zurich.

Impatient d'en découdre

C’est avec «la deux» du GSHC, sous les ordres de son ancien coéquipier Igor Fedulov et aux côtés de ses potes d’enfance, que Rivera reprendra du service. Contre les Haut-Valaisans de Saastal, en première ligue, soit trois échelons plus bas qu’il y a encore tout juste une année. «Je me réjouis de voir autre chose que le hockey professionnel», explique-t-il, impatient d’en découdre de nouveau, même contre des amateurs. «Mais attention, ce ne sera plus le même Chris Rivera. Je ne suis pas là pour me battre ou pour provoquer! J’ai joué toute ma vie au centre d’un quatrième bloc, à donner des checks et à bloquer des pucks. J’ai juste envie de jouer et de me faire plaisir dans un autre rôle, plus gratifiant et plus offensif.»

Pour ce battant de 1,90 m pour 90 kg, qui n’a connu que le haut niveau durant toute sa carrière, la perspective d’affronter des amateurs dans un relatif anonymat ne doit pas être particulièrement gratifiante. À moins que… «Au contraire, je crois que cela va me faire du bien de repartir d’un peu plus bas et de devoir cravacher. Je m’entraîne avec «la deux» depuis quelques semaines et je suis fou de joie de retrouver «les Boys», des Genevois de ma génération avec lesquels j’ai joué par le passé, notamment en juniors. C’est vraiment un bon groupe, et j’ai énormément de plaisir avec eux. Le plaisir, c’est surtout ça que j’ai envie de retrouver, après l’avoir perdu en cours de route lors de ma dernière saison chez les pros…» Pour des raisons familiales avant tout. «La famille a vraiment été l’élément déclencheur», se souvient-il. «Mon épouse et mes enfants sont repartis à Genève après notre première année à Fribourg. J’ai passé une saison entière seul là-bas, sans les voir tous les jours, et c’était tout simplement trop dur à vivre. Je savais que je n’arriverais pas à vivre une saison de plus de cette façon, sans ma famille à mes côtés.»

Un plaisir perdu aussi parce que le hockey a changé, tout simplement. «Certains coaches n’ont plus vraiment besoin de joueurs comme moi, reconnaît Rivera. Sur la fin, à Fribourg, mon temps de jeu avait diminué et je ne me sentais plus trop à ma place. Je continuais à travailler fort, mais mon style ne collait plus avec la philosophie de jeu. Mais je ne regrette pas ce passage à Fribourg, cela a été une super expérience malgré tout.»

«Chris peut m’appeler»

Le niveau professionnel, Chris Rivera espère le retrouver cet hiver encore. Et pourquoi pas avec Genève-Servette, dans l’effectif dirigé par Chris McSorley, son mentor aux Vernets durant douze saisons, mais aussi un homme avec lequel il a fini par se brouiller, précipitant ainsi son départ vers Fribourg en 2015.

«Chris et moi… Cela a toujours été explosif», sourit Rivera. «On ne s’est jamais reparlé. Je n’ai pas de rancœur. Je suis toujours atteignable et s’il a besoin de moi, qu’il m’appelle! Je reviendrai avec plaisir. Même si ce n’est que pour m’entraîner avec le GSHC, il sait où me trouver.»

