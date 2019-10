Prêté pour un mois à Rapperswil par Genève-Servette mardi, l’attaquant Juraj Simek (32 ans) a lâché une confidence à 20 Minuten.

Sous contrat avec les Aigles jusqu’au terme de la saison 2019-2020, l’ailier titulaire des passeports suisse et slovaque ne se savait plus désiré aux Vernets depuis quelques mois déjà. «Genève-Servette m'a dit en avril qu'il ne voulait plus de moi.» Depuis qu’il avait été informé de cette réalité, il avait tenté de regagner la confiance de ses dirigeants au bout du lac. «Mais cela n'a pas aidé.»

Aujourd’hui, Simek se dit «très reconnaissant» d'avoir obtenu une chance avec Rappi: «J'espère que je serai assez bon pour rester ici. Retourner à Genève n'est plus une option pour moi.» Et de conclure: «Rappi serait parfait, j'ai besoin d'un nouveau défi.»