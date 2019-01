Porté par une ligne de choc, l’Aigle vole à très haute altitude

Cela faisait bien longtemps que Lausanne HC, autoproclamé nouvel ogre de LNA (mais qui attend toujours de franchir un tour de play-off), n’avait pas subi un tel assaut en règle. Dans ce Malley vilainement rebaptisé 2.0, les Lions sont pourtant redoutables, portés qu’ils sont par un public digne de sa prétention de «meilleur public de Suisse». La SO, la Section Ouest, rêvait sans doute d’un autre cadeau, elle qui a joliment fêté, à coups de tifos, ses 25 ans.

Malpoli, Ge/Servette n’a pas été un invité très respectueux. Il a malmené (47 tirs à 22 en faveur des Genevois) le fébrile Sandro Zurkichen, peu à son avantage dans un costume de gardien N° 1 beaucoup trop grand pour lui. Le 6e et dernier derby lémanique de la saison régulière (car il n’est pas impossible que les deux équipes se retrouvent en play-off ou dans le tour de classement des play-out!) a complètement été dominé par les Aigles.

Une claque salvatrice

Qu’elle semblait loin la claque reçue le 7 décembre dernier. «Et pourtant, elle nous a sans doute fait du bien, analyse Noah Rod, capitaine grenat tout sourire après une séance de tirs au but victorieuse. Elle a constitué un déclic et a provoqué une prise de conscience de l’urgence de la situation. On s’est mis à faire tout un petit peu mieux et cela nous a permis de reprendre confiance et de gagner des matches importants comme celui de ce soir (ndlr: samedi).»

Il est vrai que malgré une emprise sur le jeu, les Aigles se sont fait piéger trois fois contre le cours du jeu. Menés de deux longueurs à la mi-match, ils n’ont pas paniqué, conscient qu’à force de danser sur le ventre des Lions, le vent finirait par tourner. C’est tout d’abord Tim Bozon, libéré depuis son doublé face à Davos, qui a réduit le score. De quoi souligner l’excellent boulot fourni par ce 4e bloc composé par ailleurs de John Fritsche et Eliot Berthon.

C’est ensuite logiquement la ligne de choc des Aigles qui a mis sa patte sur le match. On veut bien sûr parler de cette triplette Wingels, Richard, Winnik, aussi talentueuse que complémentaire.

Richard est ébouriffant

Ce trois-là se sont trouvés. C’est un régal pour les yeux et un cauchemar pour les défenses adverses. À la baguette, Tanner Richard est à proprement parler ébouriffant depuis plus d’un mois. En témoignent son sang-froid et sa confiance lors de la séance de tirs au but (deux réussites). Sur sa gauche, Daniel Winnik effectue un travail titanesque dans la création de l’espace pour ses compères. Il amène par ailleurs du poids et de la vitesse lorsqu’il conduit le puck. Pour compléter le tableau, Tommy Wingels enfile les buts avec une régularité affolante. Du jamais vu dans le camp grenat depuis un certain Juraj Kolnik. «C’est un joueur exceptionnel, avoue Noah Rod. Il en est à 9 buts en dix matches! Que dire de plus sinon qu’on peut regretter qu’il ait été blessé deux fois. Sinon, on peut se demander où on en serait aujourd’hui…»

L’Américain a en effet connu une sacrée poisse en se brisant la mâchoire après 13 minutes de jeu lors du match d’ouverture à Bienne. À peine revenu au jeu à la mi-novembre, il a ensuite été touché à une cheville lors dun match à Langnau. Par ailleurs, l’arrivée d’un second enfant est venue bouleverser son quotidien. Comme intégration, on a connu mieux.

De retour dans l’alignement en 2019, Wingels était sans doute la pièce qui manquait au puzzle pour donner un nouvel élan aux Aigles. «Car toutes les équipes de haut niveau se doivent d’avoir des étrangers dominants», relève justement Noah Rod. Qui pointe aussi «l’énorme boulot de Tömmernes en défense, revenu encore plus fort après avoir lui aussi été blessé (ndlr: à une épaule)».

C’est donc toute une accumulation de facteurs qui autorisent Ge/Servette à regarder vers le haut. En 2019, les feux sont au vert. Les étrangers sont dominants (pour trois d’entre eux, Jack Skille étant Monsieur «est-Skille vraiment sur la glace?») Les deux gardiens évoluent à haut niveau et volent des points à l’adversaire. Et le jeu en supériorité numérique est ni plus ni moins que le meilleur de la ligue. Le souligner, c’est aussi rappeler que par le passé, le power play avait souvent suscité haussements de sourcils et d’épaules.

À Malley 2.0, personne n’a trouvé ça drôle. Et ça aussi, ça faisait bien longtemps…

Lausanne - Genève 3-4 tab

(1-0 2-2 0-1)



Malley 2.0, 6700 billets vendus.

Arbitres: MM. Salonen, Eichmann; Kaderli, Progin.

Buts: 7e Moy (Nodari) 1-0, 22e Wingels (Winnik, Kast) 1-1, 23e Frick (Nodari, Leone) 2-1, 32e Bertschy (4c4) 3-1, 35e Bozon (Berthon, Wingels) 3-2, 48e Tömmernes (Wingels, Jacquemet) 3-3.

Tirs au but: Fritsche -, Herren 1-0, Richard 1-1, Moy 2-1, Tömmernes 2-2, Genazzi -, Wingels -, Kenins -, Almond -, Emmerton -, Moy -, Richard 2-3.

Lausanne: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Borlat; Vermin, Jeffrey, Bertschy; Leone, Emmerton, Kenins; Antonietti, Froidevaux, Herren; Moy, In-Albon, Zangger; Traber.

Genève: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Vukovic, Mercier; Völlmin, Bezina; Dufner; Wick, Almond, Rod; Wingels, Richard, Winnik; Fritsche, Berthon, Bozon; Skille, Kast, Rubin; Maillard.

Pénalités: 7x2’ contre Lausanne; 4x2’ contre Genève.

Notes: Lausanne sans Boltshauser, Junland, Mitchell (blessés), Schelling ni Roberts (surnuméraires). Genève sans Fransson, Martinsson, Antonietti, Bouma, Romy, Simek ni Douay (blessés).

(TDG)