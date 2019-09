Patrick Emond: «Je me sens bien dans ce rôle et là je suis prêt»

Chaque matin, quand il arrive à la patinoire des Vernets dans ce bureau laissé vacant par un monument, c’est toujours avec un petit sourire. «Parce que j’aime ce que je fais et que je ne vais pas à l’usine.» Patrick Emond, le nouvel entraîneur de Ge/Servette, est conscient que lui et ses joueurs sont des privilégiés de pouvoir exercer leur métier comme leur passion.

Après vingt ans d’expérience derrière le banc et deux titres consécutifs avec les juniors Élite de Genève Futur Hockey, il était temps pour ce Québécois de 54 ans d’effectuer le grand saut, avec une bonne partie de ses talents, en National League. Et sans complexe. «Pourquoi en aurais-je eu, il fallait bien commencer un jour», renchérit le successeur de Chris McSorley, conscient qu’on va le comparer et le montrer du doigt si l’Aigle devait battre de l’aile.

«Je suis arrivé à un niveau de sérénité qui fait que je me sens bien aujourd’hui, que je suis prêt.» Qu’il est loin le temps où, jeune, cet attaquant manquait de confiance en lui, le privant d’ailleurs d’une grande carrière en NHL. «Mais à force de me tromper et d’échouer, j’ai fini par trouver le bon timing.»

À trois jours du coup d’envoi de la saison, on a voulu en savoir plus sur cet homme discret qui a longtemps travaillé dans l’ombre, loin des projecteurs. Celui qui terrorisait les défenses des ligues majeures du Québec avec les Saguenéens de Chicoutimi se livre dans notre interview un peu déjantée.

Patrick Emond, si vous n’aviez pas été dans le milieu du hockey, qu’auriez-vous fait?

C’est une bonne question! Dans un premier temps, quand je suis entré à l’université, j’ai suivi des études pour me lancer dans les affaires. J’avais aussi des vues sur l’enseignement. Mais comme j’étais un peu timide, je n’avais pas la personnalité pour ça. Finalement, une fois que j’ai terminé mon bac, je suis allé enseigner… le hockey. C’était un peu contradictoire. Mais j’avais envie de transmettre des connaissances, de bâtir quelque chose avec une équipe, comme je l’ai fait en 2010 en débarquant ici à Genève. Avec les années, on a réussi à être performant. Je me retrouve un peu dans la même situation désormais.

Gamin, dans la cour de récréation, quel genre d’élève étiez-vous?

J’ai toujours été très sportif. Je connaissais du succès dans n’importe quelle activité que j’essayais. J’avais une facilité à apprendre et à m’adapter dans toutes les disciplines, qu’elles soient collectives ou individuelles. Le sport a toujours fait partie de ma vie.

Avez-vous toujours été un meneur, un entraîneur, quelqu’un qui aime diriger?

Vous savez, il y a des capitaines ou des coaches qui sont un peu plus silencieux. Moi je fais partie de ceux-là. Je n’ai jamais été celui qui se levait et prenait la parole dans le vestiaire, où j’ai souvent été le capitaine ou l’assistant. J’étais surtout un leader sur la glace, c’est là que je m’exprimais le mieux.

Et quel coach êtes-vous?

À l’époque, quand j’étais joueur, on ne pouvait pas discuter avec le coach. Si nous avions des questions, il n’y avait pas de réponse. Aujourd’hui, c’est différent. Maintenant, quand tu as vingt-cinq invités pour un repas et qu’il n’y a que vingt chaises, il y aura cinq personnes qui seront mécontentes. Cela fait partie du jeu. Mais ceux qui seront exclus devront être rassurés sur la suite. Je suis conscient qu’un joueur peut se sentir frustré s’il ne joue pas. Mais la porte de mon bureau n’est jamais fermée, les gars le savent.

Quel est le plus beau compliment qu’on puisse vous faire?

De me dire que je suis une personne intègre, franche, et de souligner mon engagement au travail. D’ajouter que je ne suis pas quelqu’un qui se laisse influencer. C’est vrai, je n’ai jamais peur de défendre mes opinions. Maintenant, si j’ai tort, je n’aurai pas de souci non plus à l’admettre. Je ne suis pas quelqu’un qui a un gros ego. Dans un projet, il n’y a aucune importance de savoir d’où vient l’idée. Je me sens rassembleur et, de toute manière, à la fin, c’est moi qui prendrai la décision.

Qu’est-ce que vous n’aimez pas qu’on dise de vous?

Que je ne suis pas à l’écoute des gens.

Quel est le superpouvoir que vous aimeriez avoir?

Celui d’être capable de guérir les gens.

Quel est l’objet dont vous ne vous séparez jamais?

Malheureusement mon téléphone portable…

Mais vous ne l’avez pas perdu dernièrement?

Ah, vous êtes au courant! Oui, je l’avais oublié sur une boîte aux lettres. Ce jour-là, j’avais aussi égaré mes lunettes. Jan Cadieux, qui partage mon bureau, est au courant que je suis parfois tête en l’air…

S’il ne vous restait que vingt-quatre heures à vivre, que feriez-vous absolument?

Je passerais cette dernière journée avec ma fille, Rose.

Si vous étiez un hamburger au pub de la patinoire, que trouverait-on à l’intérieur?

Il y aurait une sauce cocktail, rosée, avec du fromage, de la salade, des champignons et du bacon.

C’est quoi votre dernière folie?

Il faudrait que je me remette à refaire des folies, je suis trop sérieux.

Vous entrez dans le dictionnaire, qu’écrivez-vous sur vous?

Simple, emphatique et aimant la vie.

Donnez-nous trois bonnes raisons de croire en vous et Ge/Servette?

Le travail, la persévérance et rester positif quoi qu’il arrive.