Patrice Bosch succède à Pat Emond à Ge/Servette

Les juniors élites de Ge/Servette M20 ont un nouvel entraîneur. Patrick Emond ayant été «promu» coach de la première équipe du Ge/Servette, l’Association Genève Futur Hockey a trouvé l’oiseau rare.

Après avoir étudié les nombreuses possibilités, tant internes qu’externes, la direction sportive a jeté son dévolu sur Patrice Bosch. Le Canado-Suisse de 46 ans, qui avait joué entre 1989 et 1998 à Lugano, Coire et Ajoie, était depuis 2016 directeur sportif et entraîneur en chef des Inouk de Granby, en Ligue de hockey junior AAA du Québec.

Cet ancien attaquant a également occupé différentes fonctions au sein des fédérations suisse et canadienne. Il est notamment à la tête des U19 du Canada Est depuis 2017 et officie comme scout pour l’équipe nationale suisse U20.

«C’est un honneur pour moi de rejoindre Genève Futur Hockey, a réagi Patrick Bosch. Je suis impatient à l’idée de participer au développement des jeunes joueurs de l’organisation et de poursuivre l’excellent travail déjà entamé dans le passé.»

Quant à Patrice Bouvier, le président de l’Association Genève Futur Hockey, il ne cachait pas sa satisfaction: «Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l’expérience de Patrice Bosch pour la relève. Au-delà des succès obtenus ces dernières années, la mission première de notre académie reste la formation, et nous sommes convaincus que Patrice a le profil idéal pour assurer la continuité de la progression de nos jeunes espoirs.» (nxp)