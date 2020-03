On se dirige vers des play-off à huis clos

Va-t-on commencer les play-off mardi prochain ou pas? Si oui, démarrera-t-on les quarts de finale à huis clos? Alors qu’une séance informelle est agendée ce mardi à Ittigen, il semblerait qu’une décision provisoire soit prise dans ce sens, avec probablement une série au meilleur des cinq matches.

Président de Ge/Servette, Laurent Strawson ne cache pas que lui et son conseil d’administration ne sont pas forcément favorable à évoluer dans des patinoires vides. «Mais n’oublions pas que la Ligue suisse de hockey a un partenaire qui s’appelle UPC et qu’au niveau des droits TV on doit composer avec les exigences légitimes de la chaîne privée qui a payé des sommes importantes à tous les clubs (ndlr: près de deux millions) pour retransmettre les matches, précise l’avocat genevois. Huis clos ou pas, on ne peut pas faire abstraction de cela. Les clubs vont décider par rapport aux exigences de ce gros sponsor.» A relever aussi qu’une éventuelle rétrocession d’une partie des revenus liés aux droits de retransmission télévisuels en cas d’arrêt du championnat semble peser plus lourd (la RTS parle de 500 000 francs par club.

Un manque à gagner, forcément

Une chose est sûre: que la saison reprenne ou pas, il y aura moins d’entrée d’argent dans les caisses. Alors qu’au LHC, on avance la somme de «500 000 francs de chiffre d’affaire par match censé se disputer à guichets fermés à la Vaudoise aréna, restauration comprise», à Genève on ne veut pas dévoiler de chiffres. «Même si les recettes de play-off ne figuraient pas dans notre budget, il est évident qu’il y aura également un manque à gagner, d’entrées que nous espérions, renchérit le boss des Aigles. Maintenant, comme on ne sait pas combien de tours ou de rencontres on va disputer, on n’a pas encore mesuré toutes les incidences.»

Tandis qu’à Malley, on murmure qu’une prime de 5000 francs par joueur et série gagnée serait prévue à partir d’une qualification pour les demi-finales, le président des Grenat préfère ne pas entrer dans les détails. «Comme tous les clubs, nous récompenserons l’équipe en fonction des résultats, nous allons en parler avec les joueurs dès qu’on en saura plus.» Selon la Ligue, la décision finale ne sera prise qu’après celle du Conseil fédéral, probablement le vendredi 13 mars. D’ici là, on se prépare. A huis clos…