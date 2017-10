«Nous allons sortir plus forts de cette tempête!»

Comme de nombreux fans qui avaient quitté les Vernets en colère jeudi dernier, il a ressenti, lui aussi, de la frustration. Cette défaite 0-3 à la maison contre Ambri l’avait également contrarié. Mais s’il a compris la réaction de ces gens courroucés à la sortie de la patinoire, Pierre-Alain Regali savait que cette équipe avait les moyens de retrouver son âme et de réagir. Que son Ge/Servette, qui flirtait avec la dernière place, valait mieux que ce classement indigne de son rang.

Le directeur général des Aigles a bien voulu répondre aux questions que les supporters se posent, trois heures avant que ses protégés, même décimés, ne s’offrent, avec la manière, le scalp de Davos…

Craig Woodcroft est-il l’homme de la situation?

Dans les gradins, on lui reproche notamment son manque d’émotion devant son banc. «Les gens doivent comprendre que son style de coaching est différent, qu’il est moins expressif que Chris McSorley, reconnaît Pierre-Alain Regali. On est passé d’un jeu très physique où il fallait aller chercher le puck au fond à un système où les joueurs doivent plus réfléchir en sortie de zone. Ce n’est pas uniquement un changement de système mais de culture. Si ce n’est pas lui qui parle pendant les temps morts, il préfère que ce soit ses assistants qui s’expriment par rapport aux situations spéciales qu’il aura discutées et travaillées de toute manière avec eux au préalable. Au niveau de la préparation, il a d’ailleurs beaucoup d’autres idées.»

Pourquoi si longtemps?

Mais pourquoi avoir signé un contrat de longue durée avec un coach qui ne possède ni le CV ni l’expérience de son prédécesseur? «Parce qu’au conseil d’administration, on a jugé qu’il avait beaucoup de potentiel, répond le directeur. Il n’a pas été nommé assistant coach de l’équipe du Canada par hasard, on n’est pas les seuls à penser que c’est un bon coach. Les joueurs ont écopé de trop de pénalités avec des coups de canne ou des surnombres évitables et on doit encore mettre au point nos situations spéciales, qui n’ont pas fonctionné.»

Pourquoi autant de blessés?

Les joueurs ont-ils trop tiré sur la corde au mois d’août? «Je ne pense pas qu’il y a eu des erreurs dans la préparation, renchérit le dirigeant. Mais quand tu manques de confiance, tu deviens plus fébrile, t’es en retard dans le jeu et tu te blesses plus facilement. Le fait de prendre trop de pénalités, ça fatigue aussi. La frustration peut déboucher également sur un problème musculaire. C’est fragile, un sportif d’élite.»

Mike Gillis a parlé de 15 matches avant de tirer un premier bilan. Alors?

«Il n’y aura aucun couperet, assure Pierre-Alain Regali. C’était une manière de s’exprimer. Il est vrai que cela se retourne un peu contre nous aujourd’hui, mais que ce soit les coaches et les joueurs, ils cherchent tous à résoudre le problème…»

Chris McSorley a-t-il toujours voix au chapitre?

Est-il encore concerté pour construire l’équipe de la saison prochaine, avec une dizaine de Servettiens qui sont en fin de contrat? Pierre-Alain Regali assure que Chris McSorley parle tous les jours avec Lorne Henning, qu’il est toujours impliqué par les décisions sportives. «D’ailleurs, c’est grâce à lui et Louis Matte si Stéphane Da Costa est venu chez nous, explique-t-il. Ils le suivaient depuis trois ans. Avec Lorne, ils ont estimé que c’était le joueur dont nous avions besoin pour marquer des buts.»

Ge/Servette a-t-il tenté de retenir Romain Loeffel?

Romain Loeffel qui va s’en aller à Lugano, cela signifie-t-il que Craig Woodcroft désire «ses» joueurs, ceux qu’il aura choisis? «Ce n’est pas du tout un choix du coach ou du club de se séparer de Romain Loeffel, bien au contraire. Il a reçu une offre de Lugano qu’il a acceptée, précise Regali. On a essayé de le retenir.» Le directeur regrette toutefois qu’un joueur qui évolue dans un club puisse s’engager ailleurs déjà en octobre. «Cela ne peut que faire monter les enchères, estime-t-il. Pourquoi ne s’inspire-t-on pas de la NHL, où il y a des périodes pour les transferts?»

Des problèmes d’argent?

«J’ai aussi entendu que des sponsors avaient menacé de s’en aller ou que les joueurs n’étaient pas payés, sourit le financier. Ce ne sont que les mêmes rumeurs que l’an passé, on n’a aucun souci d’argent.» Et si la patinoire se vide et que vous deviez être relégué? «Mais on ne va pas tomber en LNB! assure Pierre-Alain Regali. Il y a une telle marge de progression qu’avec le retour de nos nombreux blessés, nous allons sortir plus fort de cette tempête. Il y a un tel amour de ce club que cela donne envie de se battre.» Comme mardi contre Davos, où les gens avaient déjà retrouvé le sourire…

(TDG)