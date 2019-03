«Notre recette pour gagner? C'est Robert Mayer!»

Après s’être mis au show la veille, il sort d’un caisson après un bon bain frigorifié, profitant des bienfaits de la cryothérapie: elle favorise la récupération après l’effort. Ce mercredi matin aux Vernets, les guerriers de McSorley avaient besoin de retrouver des forces avant de repartir sur le champ de bataille ce jeudi aux Vernets. Juraj Simek est prêt au combat.

Juraj Simek, pour Ge/Servette c’est quoi la recette pour gagner?

C’est Robert Mayer! Pour avoir une chance de gagner, il te faut un gardien au top. Et Robert effectue une grosse série. Mardi, Berne l’a bombardé à 56 reprises et il a tout arrêté ou presque. C’est lui qui nous permet d’y croire encore. J’ajouterais tout de même la combativité de toute l’équipe. Les Bernois ont une belle équipe, on le sait, mais dans le vestiaire on est tous convaincus que nous pouvons les battre.

Quand on joue pour Ge/Servette on n’a pas d’aigle sur le chandail mais un phénix sur le torse, on se trompe?

Oui c’est vrai, nous sommes tous des guerriers. Cela a d'ailleurs toujours été le cas ici. Chaque joueur se bat pour l'autre...

Est-ce Chris McSorley qui vous insuffle cette force?

Je pense que ce sont plutôt nous les joueurs qui parlons énormément ensemble qui nous motivons. De toute manière, avec n’importe quel entraîneur tu dois toujours te battre.

A quelle rencontre vous attendez-vous ce jeudi soir?

A un match forcément compliqué. Mais on veut absolument retourner à Berne samedi pour jouer une septième partie. Maintenant, je pense qu’il ne faudra pas en vouloir trop d’entrée et se montrer patient. Il s’agira aussi d’éviter de leur donner trop d’opportunités de marquer et de limiter les pénalités même si Berne n’a pas inscrit énormément de buts en power-play.

Et si vous marquiez en premier au lieu de courir après le score?

A nous enfin de profiter de l’état fébrile de Leonardo Genoni dans sa cage en lui mettant beaucoup de pression devant lui, ce qu’on n’a pas vraiment fait lors de nos deux derniers matches. Si on y parvient, cela va risque d’être très dur pour Berne, en effet... (nxp)