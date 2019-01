Noah Rod: «On ne regarde pas le classement»

Il n’a que 22 ans, mais il a déjà roulé sa bosse et sait parfaitement garder la tête froide. Noah Rod, capitaine des Aigles ne s’emballe pas quand bien même son équipe roule des mécaniques. Ge/Servette est toujours invaincu en 2019 après sa victoire au tirs aux buts à Malley.

Noah Rod, comment expliquer cette belle série de votre équipe qui vient d’engranger une 7e victoires en huit match?

Déjà, ça fait du bien au moral de connaître ce genre de série positive. On a repris confiance peu à peu avec le retour de certains blessés. Cela nous a permis de mettre un peu plus de poids et d’expérience dans l’alignement. Le résultat de tout ça, c’est qu’on parvient à gagner des matches importants comme celui de ce soir à Lausanne.

Si on vous dit que tout a peut-être justement basculé dans cette patinoire de Malley, non pas ce samedi soir ,mais plutôt le 7 décembre 2018?

On avait pris une sacrée claque ce soir-là (ndlr: défaite 7-1). Mais comme je l’avais alors dit à l’interview, c’est le genre de choses qui peut aussi s’avérer «bénéfique». On a véritablement pris conscience de l’urgence. Dans ce championnat qui est si serré, on ne pouvait plus se permettre de ne pas réagir.

Et ce classement, vous l’analysez comment?

On ne regarde pas le classement. On sait que tout est encore possible et qu’il va falloir se battre jusqu’au bout. Chaque match est joué comme un match de play-off. Le match de l’année est toujours le prochain. On ne peut pas se permettre de prendre qui que ce soit à la légère, car la moindre série négative peut te faire replonger très rapidement sous la barre.

On doit forcément associer au bon parcours de Ge/Servette l’émergence de Tommy Wingels. Vous tenez enfin votre buteur?

Dans un bon club suisse de National League, il faut que les étrangers soient décisifs et qu’il marquent des goals. Ce que fait Tommy depuis qu’il est revenu de blessure est juste monstrueux (ndlr: 9 buts en 10 matches). On va bien sûr tout faire pour qu’il continue de la sorte.

De quoi avoir des regrets de ne pas avoir pu compter sur lui depuis le début de la saison?

Il a connu une adaptation compliquée pour sa première expérience en Suisse. Il s’est blessé lors du premier match à Bienne. Il y a aussi eu ensuite la naissance de son deuxième enfant. Je crois que maintenant, il se sent vraiment bien à Genève avec sa famille. Tout cela mis ensemble fait qu’il est performant sur la glace. Après, c’est un sacré joueur. Il a eu une très belle carrière en NHL et je ne suis pas surpris de voir ce qu’il est capable de faire dans ce championnat.

C’est quoi, le secret de ce Ge/Servette qui n’en finit pas de gagner?

On fait tout un peu mieux. On a des joueurs incroyables, devant, avec des gars comme Winnik, Wingels ou Richard, et derrière avec un Tömmernes qui aligne les minutes de jeu et est encore plus fort qu’avant sa blessure. Actuellement on peu aussi compter sur deux gardiens qui nous font gagner des matches ainsi que sur un power-play qui doit être le meilleur de la ligue, je crois. Tout cela mis bout à bout fait qu’on gagne des matches. (nxp)