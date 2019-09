Marco Maurer est toujours en procès avec le HC Lugano

À chaque fois qu’il sort du tunnel du Gothard pour plonger ensuite sur la Resega, forcément qu’il y repense. Comme ce fut encore le cas ce jeudi après-midi, des images ont défilé dans sa tête. Une fois assoupi dans le siège du bus, Marco Maurer revoit constamment, au ralenti, ce tir lausannois qui rebondit derrière le banc, dans les tribunes. Il ne peut pas (encore) oublier ce puck dévié, devenu incontrôlable, qui a fini sa trajectoire sur le visage d’une spectatrice. Que cette femme au deuxième rang était son… épouse. Et qu’il n’a rien pu faire pour éviter ce drame.

Une incapacité de travailler

Plus de cinq ans plus tard, Sabrina Maurer vit avec un œil de verre, dans l’incapacité de travailler depuis ce maudit accident. Marco, qui portait alors les couleurs de Lugano, est aujourd’hui toujours en procès avec ce club tessinois qu’il a quitté, fâché, avec beaucoup de rancœur, avant la fin de son contrat (en 2015) pour rejoindre le HC Bienne.

À Lugano, Vicky Mantegazza, Madame la présidente, estime qu’aucune erreur n’a été commise par son club, que la patinoire était homologuée et que le HC Lugano n’a pas à verser des dommages et intérêts à la victime. C’est son avis. Selon l’avocat Urs Hochstrasser, qui défend l’épouse du hockeyeur grenat, «les Luganais refusent d’actionner l’assurance RC d’organisateur en prétendant qu’il n’y a pas de responsabilités sous prétexte que Mme Maurer n’avait pas acheté de billet», a-t-il expliqué à l’«Aargauer Zeitung» qui avait révélé cette affaire.

Dans tous les clubs, il va sans dire que les épouses des joueurs ont droit à un abonnement annuel, pourquoi aurait-elle dû s’acheter un ticket? Les excuses, fallacieuses ou pas, sont faites pour s’en servir, c’est bien connu…

La conciliation ayant échoué, la procédure se poursuit toujours au pénal, raison pour laquelle le défenseur des Genevois ne peut toujours pas communiquer sur ce cas plutôt délicat. «J’aborderais ce sujet une fois que tout sera terminé, promis, mais là, désolé, je ne peux pas reparler de cette histoire maintenant tant que tout n’est pas réglé», soupire Marco, qui a hâte que ce dossier soit définitivement classé.

Vous ne serez pas surpris que sa tendre moitié n’a plus remis les pieds à la Resega. «Mais elle vient voir des matches aux Vernets, derrière un plexiglas!» précise l’ancien Biennois, de retour à Genève depuis cet été, dix ans après s’être incliné avec le tricot grenat en finale des play-off face à Berne.

Le nouveau Vukovic

Ce Zougois de 31 ans ne regrette finalement pas ce choix, même si, dans un premier temps, il aurait préféré rester dans le Seeland, après des play-off remarquables. Or, avec les Aigles, il patine actuellement sur un nuage où tout leur rigole avec cinq victoires en six sorties dont quatre d’affilée. «Il y a un superétat d’esprit dans ce groupe dont le mélange entre des jeunes sans complexe et les anciens amène une belle ambiance et c’est ce qui fait la différence», estime ce défenseur dur au mal qui n’hésite jamais à se coucher sur un palet s’il met en péril son portier. Comme encore mardi à la Vaudoise aréna, où le remplaçant de Daniel Vukovic a largement contribué à gâcher la fête des Lausannois.

«C’est mon job de bloquer les shoots et d’éloigner les attaquants adverses trop menaçants tout en soignant la première passe», renchérit le No 74 qui serait ravi de faire trembler, de rage, les filets de la Resega ce vendredi. «Mais c’est toujours compliqué de jouer là-bas, surtout la veille du week-end où il y a plus de monde que d’habitude, prévient-il. À nous de rester bien concentré pour ramener quelque chose. Or pour l’instant on n’a pas vraiment besoin de moi pour marquer, la saison est encore longue.»

Reste qu’un but, si possible victorieux contre Lugano, aurait forcément une saveur toute particulière pour la famille Maurer. Même si cela ne rendra jamais l’œil de Sabrina. Ni d’y repenser à chaque fois qu’il sort du tunnel…