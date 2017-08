Loeffel: «J’invite le public à venir soutenir le nouvel entraîneur»

C’est la dernière ligne droite avant la reprise du championnat pour Ge/Servette. Avant la grande première officielle de Craig Woodcroft sur un banc de LNA. Avec la chaleur oppressante, étouffante même, difficile de s’imaginer que le hockey sur glace reprendra ses droits dans moins d’un mois. Ironie de l’histoire, le natif de Toronto fera ses débuts face au meilleur ennemi du GSHC, soit le Lausanne HC, le 7 septembre aux Vernets.

Quoi de mieux qu’un derby romand pour démarrer une nouvelle saison? Exercice qui restera ancré comme étant celui qui ne verra pas Chris McSorley aux commandes, après seize années passées derrière la bande.

Quoi qu’il en soit, de retour à l’entraînement vendredi après la victoire face à Viège mercredi, Romain Loeffel est plus qu’enthousiaste à l’idée d’écrire une nouvelle page avec les Grenat. «Depuis l’arrivée de Craig au club, tout se passe très bien. Le coach a une vision du hockey complètement différente de celle de Chris. C’est un technicien qui ne jure que par la possession du puck. Il prône le jeu vers l’avant en permanence.»

Dans le vestiaire du GSHC, il semblerait bien que Craig Woodcroft, avec sa méthode, fasse l’unanimité. Proche de ses joueurs, il n’hésite pas à communiquer: «Oui, c’est une personne qui est très connectée avec son équipe, lâche le défenseur neuchâtelois. Au moindre problème, il le fait savoir et c’est réciproque: si l’un d’entre nous a un souci quelconque, sa porte est toujours ouverte.»

Opéré d’une appendicite après son retour des Mondiaux de Paris, le No 58 se sent déjà pousser des ailes: «J’ai manqué trois semaines d’entraînement, mais je n’ai pas l’impression d’être en retard sur le plan de la condition physique. L’essentiel, c’est que je ne ressens plus aucune douleur. J’ai beaucoup travaillé avec le préparateur pour être au niveau à l’heure de la reprise.»

Auteur d’un doublé mercredi à la Litternahalle, Romain Loeffel a hâte d’en découdre face aux Brûleurs de Loups de Grenoble, ce samedi soir aux Vernets (19 h). La première rencontre amicale à domicile pour Craig Woodcroft. «Nous ne pouvons pas passer à côté de cette partie, histoire d’accueillir le nouveau coach comme il se doit. Malgré la chaleur extrême de ces derniers jours, j’invite quand même le public à se déplacer afin de venir nous soutenir!»

(TDG)