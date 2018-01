Les investisseurs de la patinoire prêts à aider Ge/Servette?

Le tumulte qui agite violemment Genève-Servette suscite des vocations. Sur la glace, elles concernent l’équipe, avec des Aigles qui doivent se reprendre ce vendredi soir, après deux cinglantes défaites contre Bienne. Mission: reprendre des couleurs sur la glace, contre Davos, aux Vernets. En coulisse, il s’agit pour les dirigeants de trouver des solutions à l’étranglement financier qui asphyxie le club en ce début d’année.

Certains se mobilisent dans l’ombre, pour le moment, dans l’idée d’élaborer un projet de reprise visant d’une part à boucher le trou dans les comptes et, d’autre part, à assurer ensuite un avenir et des ambitions pour le club. Mais les dirigeants actuels sont eux aussi impliqués dans cet effort. La direction et le conseil d’administration explorent plusieurs pistes. L’une d’elles aurait le mérite de la simplicité. Attendu que les investisseurs ont, comme ils le disent depuis plus d’un an, bloqué une somme de trois millions de francs sur un compte – cet argent devant être versé dans la caisse de Genève-Servette, qui a avancé ce montant pour les études du projet notamment – il serait logique de débloquer ladite somme pour permettre au club de respirer.

Bien sûr, rien n’est jamais simple, puisque le versement de ces trois millions est conditionné à la nomination officielle, par le Conseil d’État, des investisseurs comme porteurs du projet du Trèfle-Blanc. Apparemment, à la vue des dernières avancées entre les parties (l’optimisme de la conseillère d’État Anne Emery-Torracinta dans ces colonnes il y a un mois), l’idée de ne pas attendre la confirmation officielle de l’État pourrait germer dans les têtes des investisseurs. Les possibilités de prêts convertibles ou de relais existent aussi.

En attendant, la situation d’urgence demeure. Dégât collatéral ou pas, Damien Riat devrait quitter les Aigles à la fin de la saison, Gottéron semble le plus proche du prometteur joueur.

On peut imaginer que la situation financière actuelle ne favorise pas les choses, ou alors que le Genevois espérait plus de temps de jeu. Il n’a pas donné suite aux propositions de prolongation de contrat qu’il a reçues. Dans tous les cas, ce n’est guère réjouissant pour les Grenat.

