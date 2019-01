Les Aigles résistent aux vents contraires

Depuis le début de la saison, le sort semble s’acharner sur le GSHC. L’infirmerie genevoise ne désemplit pas et les coups durs se multiplient du côté des Vernets. Samedi à Langnau, Chris McSorley a récupéré Cody Almond, mais il était contraint de faire sans Daniel Vukovic (bas du corps) et Juraj Simek (raisons personnelles). Une avalanche de forfaits (onze au total) qui n’a pas empêché les Grenat de s’imposer avec autorité dans l’Emmental (3-0).

Winnik adore Kast

Le coach canadien a été obligé de bricoler une défense à six, avec l’attaquant Timothy Kast aux côtés de Goran Bezina. Cette paire inédite s’est pourtant mise au diapason d’une arrière-garde solide devant l’invincible Gauthier Descloux (quatrième blanchissage de la saison). «Kast est probablement le joueur le plus polyvalent avec qui j’ai joué dans ma carrière. Il est aussi bon en attaque qu’en défense», souligne Daniel Winnik. Un compliment de poids quand on sait que le Canadien a joué près de 800 matches de NHL avec huit franchises différentes. «Ces absences donnent aussi des responsabilités à des gars qui n’ont en pas forcément d’habitude. Au cours d’une saison, c’est nécessaire que l’équipe affronte de l’adversité. Cela ne te rend que plus fort.»

Winnik a été décisif samedi sur la glace de l’Ilfis. L’attaquant a fait la différence sur une percussion plein axe au premier tiers, alors qu’il arrivait au terme d’un long shift. «Lorsque j’ai vu l’espace devant, je n’ai pas hésité, résumait-il humblement. Il fallait y aller même si les jambes brûlaient. C’est toujours appréciable quand ce genre d’efforts est récompensé pour l’équipe.» Son tir dangereux a ensuite permis à Jack Skille de crucifier avec brio Damiano Ciaccio en deux temps (0-2, 18e).

Une semaine décisive

Au coeur de la défense, Henrik Tömmernes a également incarné cette résilience genevoise. Le Suédois a perdu cinq kilos en une semaine à cause d’un vilain virus. Diminué, il a pourtant griffé la glace pendant plus de 26 minutes samedi. «Malgré la maladie, j’étais prêt à jouer, balaie-t-il dans un hochement d’épaules. Je m’entraîne fort tout l’été pour cela. J’essaie de gérer mon temps de glace au mieux, en étant intelligent dans le jeu. L’important, c’est de pouvoir aider mes coéquipiers.»

Forcément usés par la répétition des efforts, les Genevois devront encore serrer les dents cette semaine. Le GSHC livre deux derbys (mardi en recevant Bienne, puis vendredi à Fribourg) avant la pause internationale. Quelques jours de congé qui permettront aux Aigles de souffler un peu et de panser leurs plaies. (nxp)