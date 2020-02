Les Aigles ne vont pas souffrir du voyage, contrairement à Lugano

L'avant-match

L'affiche Ge/Servette est à Lugano depuis vendredi. Les Grenat affronteront les Tessinois à la Corner Arena ce samedi à 19 h 45.



La statistique Les Grenat ont remporté leur deux premières parties de la saison contre Lugano (4-0 et 2-1) dont la première fois sur la glace des Bianconeri. Ils restent toutefois sur une défaite face aux Tessinois victorieux (0-2) aux Vernets le 14 janvier.



Les absents John Fritsche (toujours embêté avec un poignet) et Arnaud Riat (qui en a encore pour trois à quatre semaines) n’étaient pas du voyage pour Lugano. Après les retours de Mike Völlmin et de Jonathan Mercier, le jeune Sandis Smons est reparti à Sierre. À moins d’une nouvelle blessure en défense, le défenseur letton devrait terminer sa saison en Valais.



Eliot Berthon incertain Le Français, qui n’a pas terminé l’entraînement de jeudi, décidera ce samedi matin à la Resega (ou la Corner Arena) s’il est en mesure ou pas de tenir sa place le soir. Par sécurité, Pat Emond s’est déplacé avec quatorze attaquants. L’un d’eux restera en tribunes.



Tim Bozon de retour Le fils de Philippe, qui n’avait pas joué mardi à Davos en raison d’une petite gêne récurrente au bas du corps, est à nouveau d’attaque.