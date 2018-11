Les Aigles ne trouvent pas de solution

Trois matches, zéro point. Un bilan de deux buts marqués pour seize encaissés. Avant la trêve de l’équipe nationale, le président Laurent Strawson exigeait, dans ces colonnes, une réaction de ses joueurs. Soit les joueurs du GSHC ne veulent pas ou, plus embêtant, ils ne peuvent tout simplement pas. L’option B est la plus probable, hélas. Et sans le match miraculeusement gagné contre Ambri (de 2-4 à 6-4 en cinq minutes), les Aigles en seraient à sept défaites consécutives. «Ce soir, je ne peux pas critiquer l’engagement des joueurs, a remarqué Chris McSorley. Mais nous avons besoin de trouver un moyen de gagner pour lancer la machine.»

Vendredi encore, Ge/Servette a longtemps cru regarder son adversaire droit dans les yeux. Comme la veille à Lugano. Il est vrai que le score était de 0-1 après quarante minutes. Mais l’impression d’impuissance générale qui transpire faisait ressembler le but de retard à une montagne quasi infranchissable. Et même si Tobias Stephan – encore lui! – a fait quelques belles parades, l’ancien ange gardien des Vernets n’a pas passé une soirée compliquée, au contraire de Gauthier Descloux, très sollicité. «Au final, où est-ce que nous perdons ce match? Sur des erreurs individuelles, analyse Daniel Winnik. Et notre power-play est actuellement catastrophique, ce qui ne nous aide pas. Et je ne parle même pas du box-play.» Le Canadien, très bon vendredi, a laissé entrevoir une promesse. C’est déjà ça…

Lorsqu’une équipe enchaîne les défaites comme est en train de le faire Ge/Servette, pointer les individualités du doigt n’est pas souvent une bonne idée. Mais lorsque l’on voit cette formation évoluer sans cesse à rebours, il y a trois joueurs qui sautent aux yeux. Ou plutôt qui sont totalement transparents: Jeremy Wick, Cody Almond et Kevin Romy. Les trois bonshommes, qui ont l’expérience nécessaire, n’ont absolument rien fait de la semaine. Bilan cumulé des trois anciens internationaux? Trois matches, zéro point. Il n’y a guère besoin d’aller chercher plus loin les causes de cette spirale négative. (nxp)