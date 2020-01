Les Aigles doivent trouver la Kryptonite

L’avant-match

Deux retours: Gauthier Descloux (blessé depuis le 22novembre) est à nouveau éligible. Le portier disputera un match ce week-end: ce vendredi à Zoug ou dimanche face à Ambri. Tommy Wingels, qui a purgé ses deux parties de suspension, est d’attaque. Deux absents: Wick et Fritsche.



Un goût de Spengler? Après avoir joué avec Ambri à Davos, Floran Douay et Marco Miranda vont cette fois-ci défier les Tessinois avec Daniel Winnik et Eric Fehr, victorieux de la Spengler avec le Team Canada. Comme si c’était la finale...