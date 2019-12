Léo Chuard est de retour aux Vernets

Ancien junior de Ge/Servette, Léo Chuard est de retour avec les Aigles! Le gardien de 21 ans, qui était parti tenter sa chance en Amérique du Nord (il a connu le succès en NAHL avec Shreveport Mudbugs l’an passé avec plus de 93%) s’est engagé avec les Grenat jusqu’au terme de la présente saison. Champion de Suisse avec les M20 du club en 2018, “King Leo” composera avec Robert Mayer le duo de portiers pour les prochaines semaines dans la mesure où Gauthier Descloux (blessure) et Stéphane Charlin (Championnats du monde U20) seront absents.

«Je ne pouvais pas rêver mieux »

«Je suis très heureux et extrêmement motivé de rejouer avec le maillot Grenat. Les Vernets sont l’endroit où j’ai donné mes premiers coups de patins. Donc quand Chris McSorley et l’organisation m’ont donné la chance de remonter sur la glace devant ce magnifique public, j’ai forcément accepté, se réjouit l'ancien junior. Je ne pouvais pas rêver mieux et je suis très reconnaissant.»

«Il connaît très bien Pat Emond»

Directeur sportif des Aigles, Chris McSorley est également très heureux de ce retour aux sources: «C’est un très bon espoir du club et il a eu un rôle important lors du titre des M20 il y a deux saisons. C'est une très bonne nouvelle. En plus, il connait très bien Pat Emond.»