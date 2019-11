Le directeur de la ligue y croit à cette nouvelle Arena au Trèfle Blanc

Comme à chaque fois qu’il arrive dans une Arena, il a été accueilli en grande pompe dans la loge présidentielle, avec une coupe de champagne et des petits-fours. Directeur de la Ligue nationale, Denis Vaucher reconnaît que dans cette vétuste enceinte des Vernets, il a passé, malgré tout, une bonne soirée vendredi, alors que les Aigles ont survolé la rencontre face à Lugano. «J’ai vu un joli match avec une belle équipe de Genève et du spectacle dans une patinoire qui, c’est vrai, n’est pas la plus moderne du pays. Mais elle a une âme, celle de Ge/Servette.» Comment le contredire? Pour cet avocat et ancien manager du sport, «c’est clair qu’on peut jouer là-dedans, il n’y a aucun souci». D’autant plus que depuis cet été, de nouvelles bandes ont été installées autour du rink pour la sécurité des joueurs. «C’était indispensable pour éviter des accidents», renchérit le haut dirigeant, conscient qu’à Genève il y a absolument besoin d’un «outil de travail» à la hauteur des ambitions du club.

En attendant, ce nouvel emplâtre sur une jambe de bois s’est donc ajouté aux nombreux autres travaux effectués ces dernières années pour plus de 20 millions. Soit le tiers de ce qu’a coûté l’élaboration de la Bossard Arena à Zoug!

«Nous avons également réalisé un audit il y a quelques mois; il serait urgent de s’attaquer aux vestiaires de l’équipe adverse et à ceux des arbitres, ainsi qu’aux installations sanitaires, rapporte encore le directeur de la Ligue nationale. Maintenant, cela dépend s’il y a réellement un projet en réalisation ou pas…»

Pour Denis Vaucher et les patrons du hockey suisse, il est temps pour les Genevois d’arrêter les frais inutiles pour se mettre enfin au goût du jour et passer la vitesse supérieure. «Lausanne possède sa nouvelle patinoire et on est en train de reconstruire celles de Fribourg et de Davos, constate-t-il. C’est avec ces magnifiques infrastructures que nous avons effectué un bon pas en avant pour le développement du hockey suisse.»

Avec des enceintes plus confortables et sécurisées, les clubs peuvent notamment attirer une nouvelle clientèle et aussi agrandir les tribunes VIP. Des exigences pour l’obtention de la licence de jeu avaient d’ailleurs été votées il y a une dizaine d’années par la Ligue en collaboration avec les clubs.

Si pour l’heure, cette nouvelle patinoire prévue au Trèfle-Blanc s’appelle surtout Godot, notre interlocuteur se veut très optimiste quant à sa future élaboration. Denis Vaucher a rencontré très récemment Thierry Apothéloz, chargé du dossier. Le conseiller d’État genevois l’aurait rassuré. «Pour nous, à la Ligue, il est important d’avoir une bonne collaboration avec le club mais aussi avec les politiciens, poursuit le quinquagénaire. Là, on est vraiment sur le bon chemin.»

Pour étayer ses propos optimistes, il rappelle que personne ne voulait croire qu’Ambri-Piotta passerait de la parole aux actes. «Et pourtant, les travaux ont commencé, sourit Denis Vaucher. Alors oui, je suis convaincu que nous aurons bientôt la même chose ici à Genève.» La Ligue Suisse attend du concret d’ici au 15 décembre.