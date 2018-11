Messieurs, le dinosaure vous salue! Fin communicateur, Chris McSorley n’a pas raté l’occasion de lancer un clin d’œil à tous ceux qui l’ont enterré sans doute un peu vite. Après une semaine en enfer, le coach n’était plus qu’un moins que rien, un has been. En un mot: dépassé. Une semaine plus tard, le redressement de Ge/Servette est spectaculaire. Car au-delà du résultat brut (trois matches, trois victoires, neuf points engrangés), c’est surtout la manière qui interpelle.

À Fribourg, hormis 17 secondes d’égarement en fin de première période, Ge/Servette a pour la troisième fois de la semaine maîtrisé son sujet. Les Aigles tiennent enfin leur premier succès sur la route. «Vous allez enfin arrêter d’en parler», souriait Noah Rod. Débarrassés de ce poids mort, les Grenat sont prêts pour un nouveau championnat. Cela valait bien un arrêt par le McDo sur le chemin du retour. «Une résurrection, ça se fête», dixit «Jésus Chris» qui en connaît un rayon sur le sujet.

L’apport des étrangers

Comment ces joueurs incapables d’aligner deux passes ont-ils pu dessiner de bien jolis schémas pour faire taire le Dragon fribourgeois? Comment cette équipe «mal dirigée», indisciplinée, a-t-elle pu renaître de ses cendres? «Nous avons changé certains aspects, notamment défensifs, expliquait Noah Rod dans les couloirs de la BCF Arena. Mais surtout, nous avons joué dans l’urgence car nous avons pris conscience que la situation était critique. On a tous fait plus et le résultat est là.»

Dans un championnat complètement fou, Ge/Servette ne pointe qu’à sept points de la première place. Il est encore pourtant juste sous la barre (9e). Mais ce n’est sans doute qu’une question de temps. Si l’état d’esprit et la manière entrevus cette semaine sont reconduits, il n’y a pas de raison objective pour que le redressement entrepris ne se poursuive pas.

Car c’est vraiment une autre équipe qui patine désormais. Tommy Wingels, étranger de premier choix, qui avait été blessé lors du premier match de la saison, est de retour. Il apporte une vraie touche technique qui manquait au premier trio offensif. Son ouverture du score en est le symbole qui marie justesse technique et vitesse d’exécution. Daniel Winnik, qui a été engagé après la blessure de l’autre étranger choisi cet été (Lance Bouma), est très intéressant dans le jeu. Il prend énormément de place en zone offensive et distribue le jeu avec un calme olympien. Difficile de lui subtiliser le puck lorsqu’il tourne dans la défense adverse.

Douay joueur de la semaine

«Il leur fallait un peu de temps pour s’adapter, vous savez, soulignait Chris McSorley. Je n’ai pas de doute sur le fait qu’ils vont encore amener plus à notre collectif.» Le réveil des étrangers n’est de loin pas le seul élément qui explique la métamorphose du dinosaure. S’il fallait nommer un employé de la semaine, on choisirait sans trop hésiter Floran Douay. Enfin aligné dans l’une des trois premières lignes d’attaque, le Français a marqué lors de chacune des victoires de la semaine. Et au-delà de sa production offensive, c’est aussi son attitude générale qui a plu. Il est sans doute un des Aigles qui patinent le plus dans les deux sens de la patinoire. Il se dépense sans compter, contribuant également à la résurrection spectaculaire du box-play et du power play. Ajoutons à cela un Robert Mayer qui a parfaitement remplacé Gauthier Descloux, légèrement commotionné, et un Tanner Richard en apesanteur, et on comprend mieux comment Chris McSorley et son staff sont passés de zéros à héros en une semaine. Car le hockey est parfois simple et tient à peu de chose. Foi de dinosaure. (nxp)