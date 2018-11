Le box-play grenat, un jeu d’impuissance

Que s’est-il cassé à Rapperswil le 23 octobre? Ce soir-là, lors de la 13e journée, les Genevois ont encaissé deux buts en box-play pour la première fois de la saison. Jusqu’alors, ils étaient les meilleurs de la ligue dans ce compartiment du jeu, avec quatre capitulations.

Depuis la déroute saint-galloise (défaite 4-3), la mécanique cafouille et les périodes passées à 4 contre 5 se terminent presque systématiquement par un but. Lors des sept dernières rencontres, les hommes de Chris McSorley ont encaissé quatorze (!) buts en infériorité numérique. Soit autant que la calamiteuse équipe de Rapperswil… depuis le début de saison. Une catastrophe. «Actuellement, nous perdons nos matches lors des situations spéciales, nous a confié Daniel Winnik. Le box-play ne fonctionne pas et je ne parle même pas du jeu en supériorité numérique.»

Dans le secteur défensif, un point saute aux yeux: le positionnement dans les zones qui font mal. Neuf des quatorze buts susmentionnés ont été inscrits à moins de trois mètres du but. Là où les déménageurs de Chris McSorley devraient faire la différence. «Power-play ou box-play, c’est le même état d’esprit, remarque l’entraîneur. Il faut savoir aller là où les jeux importants sont faits: juste devant le but.»

L’Ontarien des Vernets prend exemple sur le retournement de situation lausannois pour appuyer la foi qu’il a toujours. «Le LHC a perdu sept matches de suite car les joueurs ne faisaient pas les efforts nécessaires pour gratter dans le slot, image-t-il. Depuis qu’ils le font? Ils marquent des buts faciles et n’encaissent quasi plus. Des fois, la solution est assez simple.»

Et dire que lors de la saison 2015-2016, les Aigles étaient l’une des meilleures équipes de la ligue en infériorité numérique. Les Grenat pointaient au deuxième rang, avec 83% d’efficacité, bien loin des 71% actuels. De plus, une bonne partie des éléments capitaux de l’époque (Fransson, Vukovic, Mercier ou Romy) est toujours présente dans l’effectif actuel.

Dès lors, où se trouve la différence? S’ils possédaient Jim Slater, qui excelle en pareille situation, les autres sont tous encore présents. Mais (évidemment qu’il y a un mais…) ces individualités ont pris de l’âge et les déplacements sont moins vifs. «Leurs pieds ne bougent plus, nous confie un observateur avisé. Dès que le jeu s’installe dans leur zone, c’est comme si l’on attendait le but.»

Tout n’est pas qu’une question de vitesse de pied. L’autre gros point noir concerne l’indiscipline. Près de la moitié des pénalités genevoises (129 minutes/271) ont été enregistrées lors des trois derniers matches. Avec un tel box-play, n’allez pas chercher plus loin pourquoi Ge/Servette va mal.

