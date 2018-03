Le GSHC doit faire mentir l’histoire pour entretenir l’espoir

Genève-Servette n’a plus le droit à l’erreur. Les Grenat doivent remporter quatre de leurs cinq prochains matches pour espérer sortir vainqueurs de ce quart de finale. La mission serait périlleuse contre n’importe quelle équipe du championnat. Elle devient presque insurmontable face à cette armada bernoise. Le danger peut venir de partout. Avec Arcobello, Haas, Ebbett ou Bodenmann, entre autres, le SCB s’appuie sur une force de frappe sans limites.

L’histoire ne parle d’ailleurs pas en faveur du GSHC. Depuis 1993, et l’apparition des séries de play-off au meilleur des sept matches, seules sept équipes sont parvenues à revenir après avoir perdu les deux premiers matches. Les chances de réussite des Genevois dépassent à peine les 10%. Sur le papier du moins.

Sortir de cette dramaturgie

Par définition, les play-off échappent à toute rationalité, à toute logique. Les émotions, la pression, l’intensité physique y sont décuplées par cette douce folie qui saisit le hockey suisse. «Genève doit parvenir à sortir de cette dramaturgie pour avoir une chance de rebondir, avance Paul Savary, ancien attaquant du GSHC, aujourd’hui membre de la deuxième équipe. Pour le groupe dans son ensemble, il faut mettre de côté l’histoire de cette série, oublier que Berne mène 2-0. Sur un match, l’équipe a les armes pour battre les Ours.»

À domicile, les patineurs de la capitale se devront de gagner. Jeudi soir, sur le coup de 20 h, l’impressionnant mur noir et jaune de supporters paraîtra plus grand encore qu’à l’accoutumée. Le public bernois, formidable source de motivation, peut également gronder lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. «En play-off, il suffit d’un rien pour que tout bascule, souligne Gianluca Mona, portier des Aigles de 2006 à 2009. Tout peut se jouer sur un rebond favorable, un but de raccroc ou un exploit personnel. Genève doit tenir bon, insinuer le doute dans les esprits bernois.» Après le naufrage collectif de samedi, les Grenat ont eu le mérite de relever la tête dans l’acte II. Ce sursaut d’orgueil a permis aux Aigles de résister au double champion en titre durant 50 minutes. Insuffisant pourtant pour éviter une défaite aussi rageante qu’inéluctable.

Entraînement facultatif

Mercredi aux Vernets, l’entraînement était facultatif pour les titulaires. La grande majorité des joueurs ont pourtant enfilé leurs patins, après une séance vidéo. «Jeudi, tout le monde devra en faire un peu plus, se projetait Louis Matte, entraîneur assistant du GSHC. Il faudra étouffer Berne, réduire les espaces au maximum, les empêcher de développer leur jeu. À nous de trouver les solutions. Il y a un gros travail mental à faire pour aller chercher cette première victoire.»

Tous les regards se tournent à nouveau vers Robert Mayer. Est-il encore l’homme de la situation? «Absolument, tranche Gianluca Mona. Il a tenu son équipe dans le match pendant deux tiers mardi. Il n’a plus le choix désormais et se doit de sortir quatre matches à plus de 95% d’arrêts. Je suis persuadé qu’il a l’expérience et la capacité pour le faire.» Pour renverser cette série, le GSHC devra livrer une prestation collective sans faille. Mais le meilleur des récitals ne suffira pourtant pas si le ton n’est pas donné par son gardien. (TDG)