Laurent Strawson: «Chris McSorley n’a pas du tout été écarté. Rien n’est décidé»

Cela s’est terminé avec beaucoup d’émotions, dans l’euphorie générale, vendredi matin, à 0 h 56, devant un public des Vernets partagé entre tristesse et fierté. Président de Ge/Servette, de guerriers admirables qui ont tout donné sur la glace, Laurent Strawson a lui aussi vécu une soirée mémorable, les poils au garde-à-vous et son cœur grenadine battant la chamade jusqu’au bout. Avec beaucoup d’admiration, forcément, mais aussi des gros regrets de ne pas avoir pu disputer un septième match ce samedi soir à Berne. «Où tout serait alors devenu possible», se convainc l’avocat genevois. «Comme le dit notre conseiller Olivier Keller, cette équipe est exceptionnelle avec de gros leaders, des joueurs de caractère et de talent.» Pour sa première saison à la tête du club, le boss se réjouit de pouvoir déjà travailler avec la majorité de ce groupe la saison prochaine.

Laurent Strawson, quel bilan tirez-vous de cette saison plutôt spéciale où votre équipe est passée par tous les états d’âme avant de se qualifier in extremis pour les play-off?

C’est une saison qui a manqué, pour diverses raisons, de constance. Surtout en grande partie à cause des blessures, de beaucoup de malchance il est vrai. Il y a eu des hauts et de bas, avec sept victoires d’affilée à la maison mais aussi de nombreuses défaites à l’extérieur. Cette inconstance s’est un peu corrigée sur la fin avec une dernière ligne droite exceptionnelle lors des matches 48, 49 et 50. Puis pendant toute cette série de play-off, les joueurs ont vraiment montré tout leur attachement et ce qu’ils étaient prêts à faire pour ce maillot et le club.

Chris McSorley, qui a été ovationné ce jeudi soir, a-t-il dirigé son dernier match de Ge/Servette à la bande?

Non, rien n’est encore décidé. On ne va pas faire les choses de manière précipitée. Notre réflexion, avec le conseil d’administration, se poursuit. Nous avons d’ailleurs de nombreuses séances ces prochains jours. Avant de parler de qui que ce soit et de Chris McSorley en particulier, on doit déterminer quelle sera la meilleure organisation à l’avenir. La première question que nous devons résoudre est celle du cumul des deux fonctions de coach et de directeur sportif. Nous ne sommes pas convaincus que ce soit la bonne solution et judicieux qu’un seul homme porte ces deux casquettes, quelle que soit la personne. Il est bien évident que si on décide de séparer différemment ces deux fonctions à deux personnes, il y aura des incidences pour un poste ou l’autre dans l’organigramme. À nous de déterminer quelles seront les bonnes personnes pour ces deux rôles. Mais je vous garantis que Chris McSorley n’est pas du tout écarté de quoi que ce soit. Nous allons d’ailleurs le rencontrer pour discuter de tout cela avec lui. Toutes les décisions se feront avec lui de manière concertée.

Quels seront les joueurs étrangers?

Tommy Wingels, Daniel Winnik et Henrik Tömmernes seront encore grenat et nous devons déterminer notamment par rapport à des questions budgétaires si nous partirons avec quatre ou cinq étrangers.

Goran Bezina, qui a fêté ses 39 ans jeudi, sera-t-il toujours sur la glace?

Aucune décision n’a encore été prise à son sujet. C’est surtout la direction sportive qui devra gérer cette situation. Avec l’intégration de jeunes joueurs et l’arrivée de Marco Maurer, nous possédons de beaucoup de défenseurs. Mais d’une manière ou d’une autre, que ce soit sur la glace ou en dehors, on va tout faire pour conserver Goran dans l’organisation. Dans notre philosophie et dans la mesure du possible on va essayer de garder les anciens joueurs dans notre club, comme Daniel Vukovic ou Daniel Rubin, qui ont toujours été de fidèles serviteurs.

Vous parlez de l’arrivée de jeunes joueurs, c’est le vœu de la fondation d’intégrer les juniors…

C’est plus qu’important, c’est même essentiel! Car à part cette montée d’adrénaline que nous avons vécue sur quelques matches en cette fin de saison, le point culminant pour le club, c’est cette nouvelle finale des juniors, comme en 2018 à Scuol. Et ça le sera encore plus si on arrive à battre nos meilleurs ennemis du bout du lac au fin fond de la Suisse. C’est aussi exactement dans la philosophie de la fondation 1890. Il faut se souvenir que si elle a décidé d’investir dans ce club c’est bien parce que notre académie est exceptionnelle. On va encore le démontrer la saison prochaine avec l’intégration de plusieurs joueurs qui en sont issus en première équipe.

Et qu’en sera-t-il de votre collaboration avec Sierre, votre club partenaire?

Certains jeunes devront probablement passer par une phase d’apprentissage et évoluer, par moments, au sein de notre club partenaire, le HC Sierre, surtout s’il est promu en Swiss League. C’est dans ce contexte que notre partenariat avec le club valaisan s’inscrit pour que nos jeunes joueurs puissent s’aguerrir dans une place forte, devant plus de 3000 spectateurs. C’est un bon tremplin avant de revenir à Genève. (nxp)